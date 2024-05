¿Fan de Coraline? Así puedes visitar la pizzería inspirada en la película en CDMX | MAPA

Coraline es una de las películas de stop motion, estrenada en 2009, con una fama increíble, pues en su haber, ha logrado enamorar a un sin fin de personas a lo largo de los años. Nominada al Oscar y con una personalidad única, es una película que ha demostrado el amor del estudio Laika.

Pues en la CDMX hay una pizzería que tiene lo que siempre quisiste, un lugar tematizado con los personajes de la película, pues asistirás al Circo del Señor Bobinsky, quien es un entrenador de ratos para un circo, que si viste la película sabrás de quién te hablamos, por lo que si eres fan te dejamos todo lo que tienes que saber de esta increíble experiencia.

Pizzería de Coraline en CDMX/Créditos: Google Maps

Así puedes visitar la pizzería inspirada en la película en CDMX

La CDMX es testigo de este nuevo concepto de pizza callejera, pues si eres fan de la pizza, te encontrarás con un hermoso local tematizado con imágenes de la tenebrosa y especial película de “Coraline y la puerta secreta”, pues está ubicada en Calle Colima 291, Roma Norte. A 5 minutos caminando del Metrobús Durango, con un servicio de martes a domingo de 12 a 8 p.m.

El menú de la Pizzería de Coraline en CDMX/Créditos: Google Maps

Las personas en sus reseñas agradecen que el horno que utilizan para preparar tus alimentos es rapidísimo, pues aparte es lo que esperarías de un lugar donde puedas comer pizza, ya que las mejores suelen ser hechas al momento y tardan un poco en otros locales de pizza.

Sin embargo, lo mejor es la temática, pues, si eres fan de la película seguro que disfrutar todo el increíble tema, pues, hasta hay un Bobinsky enorme que podrás disfrutar y además sacarte fotos para tus redes sociales, por lo que no hay pierde si eres fan de esta película este lugar debes visitarlo, sí o sí.

Pizzería de Coraline en CDMX/Créditos: Google Maps

¿Dónde ver Coraline?

Si aún no has visto la película te recomendamos hacerlo; sin embargo, no está disponible en los servicios de streaming conocidos, por lo que si quieres verla tendrás que rentarla en YouTube o Amazon Prime Video, descuida no es tan cara, pues, solo cuesta 5 pesos, por lo que si la quieres ver está en un precio accesible.