Kevin Álvarez pelea con David Faitelson tras la eliminación del América en Concachampions

Kevin Álvarez ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas, no solo por su bajo rendimiento sino que después de la eliminación de América por parte de Pachuca en la Concachampions que dejó sin Mundial de Clubes al cuadro de Coapa, por lo que fue uno de los más criticados debido a la derrota,

Ya que además se le criticó su nuevo look, pues hay quienes mencionan que el jugador no ha estado en su mejor rendimiento debido a que está distraído con cosas extra futbolísticas, como el famoso pódcast con Lichnovsky y Layún, donde se habla de diversos temas, pues aseguran que es una enorme distracción.

Fue por eso que uno de los periodistas deportivos más reconocidos del medio como David Faitelson se encargó de dar una serie de opiniones en contra del futbolista mexicano, mencionando que le vieron la cara a América con el fichaje de este famoso jugador dejando entre ver un ataque directo que resultó en una pelea en redes sociales.

Publicación que generó una rápida respuesta del lateral derecho del América, donde le dio con todo al comentarista deportivo y además le dio la razón a su compañero Igor Lichnovsky, con quién también ha tenido enfrentamientos en la plataforma X, mientras que horas después decidió eliminar su publicación.

Dejando entre ver la mala relación que ha existido entre estos jugadores y David Faitelson terminando por cerrar con un comentario de David Faitelson ejemplificando que no le importa quién o qué piense Igor Lichnovsky sobre él, por lo que no se quedó callado.

“Hola, Kevin, primero tienes razón: quizá no tenemos la suficiente información sobre lo que está pasando con un jugador que, al final del día, es un ser humano. Por otra parte, si hay tanta crítica hacia ti, es porque muchos pensamos o pensábamos que eras un futbolista con grandes cualidades para jugar, incluso más allá de México. Por otro lado, la crítica es mía, solo mía, y me hago responsable de lo que digo. Y por último, lo que diga Igor o “la tía” de Igor, me tiene sin cuidado”, dijo Faitelson.