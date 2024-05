Nana Calistar revela qué signos estarán cerrando ciclos y esperan una gran fortuna HOY 16 de mayo

Las predicciones de la vidente, Nana Calistar llegan especialmente para ti en un cambio brusco de energías y con una visión más profunda sobre el destino de cada signo zodiacal, esto gracias al conocimiento y profesionalismo en el mundo de la astrología para este 16 de mayo. En estas revelaciones muestra algunas recomendaciones y consejos con el objetivo de evitar algunos acontecimientos no deseados que están marcados en el camino.

Para esta nueva edición del segundo jueves de mayo, la también astróloga revela algunos pormenores que deberán seguir al pie de la letra estos 12 horóscopos, para potencializar el éxito en el área del dinero, salud, familia, suerte, trabajo y familia, gracias a ciertas alineaciones en los astros, el cual presume contrarrestar ciertas energías negativas con pequeñas acciones para este jueves.

Algunos ciclos se cierran, pero otros se abren para este 16 de mayo Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, amores importantes en tu vida llegarán y si no tienes una relación la vida te pondrá el momento, espacio y tiempo adecuado para que logres concretar algo mientras no vayas tan aprisa.

Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera. Si tienes pareja ten mucho cuidado, ya que podrías llevarte una gran sorpresa al descubrir una gran verdad que ha sido guardada.

La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, hay días en los cuales sientes desprecio de las demás personas o no te sientes aceptado.

Viene un viaje muy importante, pero también mucho amor y pasión en tu relación en caso de tener. Una amistad te buscará para pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle, ya que dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo.

Ten presente que vida solo una, así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, la mala energía de las personas suele dañarte demasiado y afectarte sobre todo en el área de tus proyectos.

Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado y eso no te deja avanzar. Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán.

La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos; sin embargo, por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí, ya que si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua,

Debes aprender a no criticar los gustos de las demás personas, no te metas en problemas y aprende a respetar la vida ajena, te podrías exponer mucho a que te critiquen o hablen mal de ti.

Si tienes pareja, sé más cariñoso y entregado, que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y el aburrimiento, la innovación será la clave para que la relación salga a flote.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces.

Aprende del pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho este hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas.

No actúes ni hagas nada sin antes pensar bien las cosas, puedes meterte en problemas, así que analiza mejor la situación antes de tomar una decisión.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ten cuidado con creer que las personas cambiarán por ti, no lo harán, solo buscarán maneras de beneficiarse con tu presencia o lo que posees.

Te vienen movimientos buenos en el área de los dineros, cuídate de fracasos en el área laboral, ya que estarán a la orden del día.

Vienen días de mucha reflexión y de comenzar a quitar de tu vida a esas personas que solo te han causado un problema y conflicto.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención, ya que traerá consigo muchos buenos momentos.

Si estás pasando por momentos complicados en cuanto al desamor, ten presente que el día de mañana llegará alguien que cambiará tu forma de ver, conocerás una persona que sanará todas tus heridas y te mostrará el verdadero camino hacia la felicidad.

No cambies por agradar a otras personas, sé tú mismo, si te quieren será con tus defectos y virtudes, así que manda bien lejos a esas personas que quieren modificar tu conducta, no vale la pena...

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, si estás dispuesto o dispuesta a caer en los mismos errores y sufrir lo mismo, adelante.

Cuida lo que salga de tu boca, ya que tus comentarios podrías constituir un arma muy poderosa que podría dañar a la gente que más quieres.

Ten presente que la vida es muy corta, así que trata de no darle importancia a la gente que solo busca desprestigiarte con comentarios falsos y negativos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, un viaje comenzará a planearse, será una mitad de semana muy bendecida para ti y miembros de tu familia, pero deberán de cuidar mucho la parte de armonía dentro de casa, ya que ciertos problemas podrían poner todo en un tono tenso.

Si estás soltero o soltera, hay muchas posibilidades de que en los próximos días conozcas a alguien que te va a cambiar tu manera de percepción ante los demás.

Trata de no exigir más de lo que tienes o puedes ofrecer tú porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, te vienen cambios importantes en los cuales, comenzarás a ver a las personas a secas, sin disfraces y tal como son.

No temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor.

Te vienen oportunidades en negocios y salidas de la ciudad. No dudes en tus metas y planes, algunas veces te da pavor perder algo cuando no has ganado nada.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ten cuidado en esperar más de las personas, ya que hay muchas que no están dispuestas a dar nada o regresar lo que les has dado y ofrecido.

Ciertas conversaciones o problemas que habían quedado sin resolver en el pasado comenzarán a tomar forma y llegar a conclusiones.

Deja de meterte en cuestiones que no te corresponden, es importante que atiendas tu vida primero antes de querer resolverle la de las demás personas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, nuevos caminos por recorrer y personas que comenzarán a salir de tu vida, ya que no tendrán nada nuevo que ofrecerte.

Cambios inesperados en tu salud que deberás atender a la brevedad para que no te lleves sorpresas. Cuidado con invertir tu dinero con alguien que apenas conoces, ya que podría robarte y dejarte en mal con otras personas.

Es momento que sientas esa paz que tanto has anhelado y has deseado, no te compliques tanto la existencia, vive, disfruta y sé feliz.

¿Cuál es mi signo si nací el 16 de mayo?

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

DRV