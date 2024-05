Disney estrena restaurante en CDMX, ¿dónde queda y cuáles son los precios de su menú?

Disney es una de esas marcas que no deja de sorprender a todos sus fanáticos alrededor del mundo, pues luego de que hemos tenido la exposición con los mejores sets para fotos de Pixar, ahora puedes comer con tus personajes favoritos de todas las películas clásicas de Disney.

Pues han anunciado un restaurante temático en la CDMX, donde además podrás sentirte como si estuvieras en tus películas favoritas, por lo que sí de verdad eres fan de los restaurantes temáticos y de los personajes de Disney, este es el lugar para ti, así que toma nota, por qué esto es todo lo que tienes que saber para disfrutar de este increíble lugar.

Entrada de Animation Cafe/Créditos. @gabrielmirex

¿Cómo asistir al nuevo restaurante de Disney en CDMX?

El restaurante se llama Animation Café y es el primer restaurante de Disney oficial en Latinoamérica, por lo que te contamos exactamente todo lo relacionado con este increíble espacio, pues Disney suele darnos experiencias excelentes que te harán querer vivirlas una y otra vez.

Un Mickey Mouse/Créditos: @gabrielmirex

Para comenzar se ha podido ver que el ambiente te atrapa de maneras increíbles, pues los temas originales de películas como el Rey León, Aladdín, Frozen y más películas originales y clásicas de Disney serán las que te acompañarán en este increíble recorrido gourmet, por lo que no te decepcionarás.

Un café personalizado/Créditos: @gabrielmirex

Está ubicado en el segundo piso de Liverpool Perisur, en Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal, tiene un horario de 8 am a 9 pm, todos los días; sin embargo, te recomendamos realizar tus reservaciones por internet para que puedas alcanzar un buen lugar, pues se espera que esté lleno, semanas durante este 2024.

Puedes elegir entre diversos personajes/créditos. @gabrielmirex

¿Cuánto cuesta comer en Animation Café: Restaurante Disney?

Este restaurante existe gracias a su conmemoración por los 100 años que están cumpliendo Disney, por ser uno de los líderes en el entretenimiento y haber revolucionado la industria de la animación en todo el mundo, por lo que han mencionado que el menú es muy importante, ya que es familiar y saludable, que tiene verduras, frutas y carnes específicas, ya sea Rib Eye y más especialidades.

Puedes ordenar en pantallas digitales/Créditos: @gabrielmirex

Además de tener menús de carnes y platillos por cerca de 300 pesos, no de sus principales temas son los cafés personalizables, con un costo de 120 y es que puedes pedir que te pongan a tu personaje favorito en el café, por lo que si eres fan de este tipo de bebidas, no dudes en pedirlas.

Bebidas personalizadas/Créditos. @gabrielmirex

Así como bebidas personalizadas de personajes de Disney, como el pescadito de la Sirenita y el ya conocido Mickey Mouse, por lo que no puedes perderte este increíble restaurante, que al entrar te recibe con un Mickey Mouse lleno de magia y vestido como en el corto de Fantasía 2000.