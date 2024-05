Nana Calistar revela qué signos recibirán un pequeño fajo de billetes HOY 1 de mayo

Con la salida de la Luna, Nana Calistar ha trabajado arduamente para ti y así revelar los mejores consejos y recomendaciones a todos sus seguidores y consentidos de la astrología especialmente a algunos signos zodiacales que fueron elegidos por la famosa vidente de las redes sociales, quienes les auguran buenas noticias en el ámbito de su fortuna para este 1 de mayo.

En esta edición del primer miércoles del mes, la astróloga revela a los horóscopos seleccionados su destino y algo de cómo los tratará el universo en el ámbito del la suerte, amor, familia, salud, trabajo y dinero, en el que algunos tendrán que bajar sus energías que se han movido de manera inquietante y llenarse de energía positiva para este fin de semana.

Encontrará varios billetes de diferente denominación

Lo signos que encontrarán un fajo de billetes

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, déjate ya de tonterías, tienes todo para ser feliz, pero te distraes mucho y al final no logras consolidar nada.

Persona de piel blanca podría ocasionarte un problema laboral o sentimental, no le des mucha confianza a quien acaba de llegar a tu vida o lo lamentarás mucho.

Hay cambios que debes atender pues podrías convertirte en una persona orgullosa y manipuladora la cual dañaría a personas importantes para ti.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo.

Deja de vivir deprimido o deprimida, cambia la actitud en tu trabajo, no te flageles ni te sigas culpando de errores que no son tuyos, suelta lo que te hace daño.

Eres una persona muy fuerte con mucho carácter que sabe salir de pie solo, el problema es que sueles cometer los mismos errores muchas veces.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no vale la pena que te deprimas o te la pases mal mientras quien te ocasiona el daño se la pasa de lo lindo.

Aprende a quererte más, respetarte y darte cuenta que nadie merece que le ruegues ni andes a rastras por migajas de amor. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo.

Vienen oportunidades de trabajo y de ir a una fiesta en próximas fechas, disfruta y échale todas las ganas a lo que hagas, recuerda que es mejor arrepentirse que darse el gusto.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, habrá momentos en el próximo fin de semana en que te sentirás un poco triste y con ganas de mandar todo al carajo, tomate un descanso y respira profundamente y vuelve iniciar.

Eres de los signos más fuertes y capaces pero cuando te enamoras te atontas mucho al punto de no darte tu lugar.

En lo laboral mucho estrés se visualiza y conflictos con compañeros de trabajo, no te metas en líos que no es momento para más problemas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, días grises podrían aparecer pues la necesidad de algo estable y de un trabajo seguro podría quitarte el sueño.

Fin de semana muy intensa, traerás muchas cosas en tu cabeza que no te permitirán avanzar. Enciende una vela blanca para renovar tus energías que mucha falta te hacen.

Si tienes pareja. momentos increíbles se visualizan, si antes hubo problemas en la relación, una sorpresa los mantendrá más unidos que nunca.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cambia tu percepción ante la vida y se más positivo, te vienen grandes aventuras.

Tu carácter te define la mayoría de las ocasiones, ya no eres quienes eras en tu pasado, has sufrido estragos que la vida te ha puesto en una situación muy complicada al grado que has dejado e creer en las personas y muchas veces en el amor.

Sientes necesidades algunas ocasiones de tu pasado, pero sabes que quien se fue jamás regresará siendo el mismo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes pareja los celos se harán presentes y con justa razón, se escuchan pasos en la azotea y sabrás de quien cuidarte.

No dejes nada para mañana, di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar.

Es probable que sufras de insomnio en estos días, haz a un lado tus problemas y centra tus energías y tiempo en buscar soluciones, no pienses tanto en el pasado ni en el futuro, recuerda que es incierto, solo tienes tu presente.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ten cuidado con la manera en que te vas a relacionar con nuevas personas con las que tendrás que convivir por el área laboral o en las amistades, podrías despertar muchas envidias pues habrá una persona de mandos superiores que te va apoyar mucho.

Te vienen días muy buenos de mucha satisfacción personal pues aprenderás a ir cumpliendo tus metas desde este mes.

Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de Agua que te va enseñar grandes cosas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vienen días en los cuales tendrás que tomar grandes decisiones que podrían afectar tu futuro.

Es probable que tengas sueños que te van a revelar gran cantidad de cuestiones que no imaginabas y que deberás de trabajar en ellas.

Se avecina gran fortuna para el inicio del día Foto: Especial

No dejes para otro día lo que tienes que hacer hoy, recuerda que cuando haces las cosas con buena gana y ánimo es cuando mejor te sale, te llegará dinero de un pago que estaba pendiente.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cuídate de dolores en el estomago podrías enfermarte en próximas fechas.

Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Es momento que tomes el toro por los cuernos y aprendas apreciar lo que tienes a tu alrededor antes de que se pierda.

Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, podrías sentir necesidad de husmear en tu pasado, deja eso ahí pues no hay nada nuevo que ofrecerte.

Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti. Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección

La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo sean éxitos o caídas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas algunas de ella te harán tu día otras nomas te pondrán de malas.

Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad.

Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho

¿Qué signo soy si nací el 1 de mayo?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

