VIDEO: como “Eclipse total del amor”, un joven le pidió matrimonio a su novia en pleno eclipse solar en Mazatlán

El eclipse solar que se registró hoy lunes 8 de abril dejó grandes historias que son compartidas en redes sociales. Así como hubo niños fascinados con el evento astronómico, también hubo adultos que morían de miedo por diversas supersticiones. El amor también se hizo presente, especialmente para un joven que decidió dar un gran paso y hacer una original pedida de mano.

Vía X, red social antes llamada Twitter, se difundió un video que capturó uno de los momentos más románticos del día: Un joven se puso de rodillas para pedirle matrimonio a su novia, quien no pudo contener la emoción, generando conmoción entre los usuarios.

Propuesta de matrimonio en pleno eclipse solar

El tierno momento se registró en Mazatlán, que fue el mejor lugar de México para ver el eclipse solar; de hecho, a la ciudad situada en Sinaloa llegaron numerosos elementos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Así que hoy 8 de abril no sólo hubo eclipse solar, sino “Eclipse total del amor”, canción que en inglés se llama “Total Eclipse of the Heart” e interpreta Bonnie Tyler. A través del video, se observa que la pareja de futuros esposos estaba atenta al evento astronómico, pero el novio estaba esperando el momento perfecto para ponerse de rodillas.

De momento, el joven estuvo en una rodilla, mientras su novia daba media vuelta. Al verlo, pensó que se trataba de una broma, pero cuando él le enseñó el anillo, la novia se quedó atónita.

La futura novia cubrió su cara con sus manos, pero eso no evitó que se notara su emoción. Su novio aguardó pacientemente para recibir la anhelada respuesta, “¡sí!”. Los presentes, situados en Monumento al Pescador, alentaron a la feliz pareja cuya historia de amor pasará a la historia.