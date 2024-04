Poohniverse: el aterrador universo de películas en donde los personajes infantiles se convierten en horribles criaturas

Cada año se estrenan decenas de películas de terror y algunas de ellas se convierten en sagas que suceden en el mismo universo cinematográfico y uno de los que ha tomado más fuerza en las últimas semanas es aquel que ha sido nombrado como el "Poohniverse", también conocido como "The Twisted Childhood Universe" (TCU). En él, personajes clásicos como Winnie the Pooh o Bambi toman un giro retorcido y sangriento, muy diferente a la versión original que nos acompañó durante la infancia.

Sigue leyendo:

¡Al infinito y más allá! Disney revela la fecha de estreno de "Toy Story 5"

La película más misteriosa en Netflix que es ideal para ver durante el eclipse del próximo 8 de abril

Los personajes del "Poohniverse" que prometen aterrar a las y los espectadores

Es bien sabido que cuando algún dibujo animado cumple 100 años de existencia, los derechos pasan a ser del dominio público, brindando así la posibilidad de modificarlos a nuestro antojo sin el peligro de caer en los llamados "derechos de autor". Es por ello que distintos directores han creado historias completamente nuevas y retorcidas en donde los personajes clásicos se convierten en seres sedientos de sangre y venganza.

La idea, tan inesperada como intrigante, ha capturado la atención de los aficionados al cine de terror y monstruos, señalando el potencial de este universo fílmico para ofrecer narrativas frescas y sorprendentes.

Fotografía: Pinterest.

El inicio de esta nueva dirección para los personajes infantiles tuvo lugar en 2023 con el estreno de "Winnie the Pooh: Miel y Sangre". Esta película, con su premisa macabra, mostraba a versiones antropomórficas de Winnie the Pooh y Piglet que, tras ser abandonadas por Christopher Robin, se transforman en siniestros asesinos sedientos de sangre. A pesar de su calidad discutible (por no decir "mala"), la película logró convertirse en un éxito de taquilla, demostrando el interés del público por este inusual enfoque.

Impulsado por el éxito financiero, el estudio detrás del "Poohniverse" decidió expandir la franquicia, dando lugar a la creación de un universo cinematográfico propio. Este universo, también conocido como "The Twisted Childhood Universe" (TCU), promete ofrecer una experiencia cinematográfica única al reinventar los cuentos clásicos de la infancia con un toque oscuro y retorcido.

¿Cuáles son las películas que conformarán el "Poohniverse"?

Con el objetivo de consolidar la franquicia, se anunciaron varias secuelas y nuevas películas para los próximos años. La anticipada secuela de "Winnie the Pooh: Miel y Sangre" está programada para su estreno en agosto de 2024, seguida de "Bambi: The Reckoning" en diciembre del mismo año.

Pero además de éstas, también se han anunciado dos películas más para 2024: "Peter Pan's Neverland Nightmare", que promete desafiar la percepción de la amada historia del niño que no quería crecer, y "Pinocchio Unstrung", una reinterpretación sombría del cuento clásico.

De la misma forma, mirando hacia el futuro, se han anunciado dos entregas más para 2025: "Winnie the Pooh: Miel y Sangre 3" y "Poohniverse: Monsters Assemble", una parodia que se burla de los tropos de los Vengadores de Marvel. Con el éxito continuo, es posible que el "Poohniverse" continúe expandiéndose con más películas en los años venideros, ofreciendo una visión única y atrevida de los cuentos infantiles que han cautivado a generaciones enteras.