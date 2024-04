¡Al infinito y más allá! Disney revela la fecha de estreno de "Toy Story 5"

Disney tuvo una mañana llena de anuncios, pues 3 de sus IP más famosos de todo el mundo del entretenimiento han resurgido de las cenizas y ya presumen fecha de estreno, por lo que sin duda alguna nos emociona la camada de películas de la compañía del rato, pues la nostalgia nos entregará una increíble saga de las buenas.

Y es que Disney no solo quiere revancha con su estadio favorito, pues Pixar ha estado bajo muchas críticas luego de que Wish y Un mundo Extraño (acéptalo, nadie las vio), no llenaran los zapatos de una compañía que hacía billones de dólares y además ganaba las estatuillas de la academia.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

La bella continuación de la historia de Woody y Buzz por buscar su realización como juguetes nos había dejado un final; sin embargo, la famosa saga que creó John Lasseter en los 90 no podía dejarnos con un final donde el vaquero y el astronauta no pudieran estar juntos, por lo que su resolución llegará este 19 de junio de 2026.

The Mandalorian & Grogu y Tron 3 anuncian su fecha de estreno

Mientras que para todos los fanáticos de la gran Saga Star Wars, tendrán la culminación de la historia de Mando y Grogu el próximo 22 de mayo de 2026, obviamente en el mes de Star Wars, luego de 3 temporadas de The Mandalorian, 1 de Boba Fett y 1 de Ashoka, esta mini saga de series convergerá en el cine hasta el año mundialista.

Sin embargo, para los fans de Tron, si es que hay fans, su tan esperada tercera entrega y revivida después de su cancelación años atrás llegará el 10 de octubre del próximo año 2025, por lo que aún queda mucho tiempo para ver la culminación de una historia que realmente nadie sabe como va y que nos entregará a Jared Leto con un increíble traje futurista mientras combate en “la red” con muchos discos y motos de luz.