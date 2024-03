Sydney Sweeney protagoniza la película más terrorífica de 2024, ¿Cuándo se estrena en México?

Sydney Sweeney ha estrenado este 2024 Madame Web y Nothing But You explorando diferentes géneros tan solo este año, pues de comedias románticas a películas de superhéroes, ahora viene el terror psicológico.

Pues según expertos, Immaculate o Inmaculada es la película más terrorífica de todo este 2024, pues de la mano de Michael Mohan a quien recordarás por The voyeurs y Everything Sucks, te llevará de la mano al terror psicológico de las monjas.

¿Cuándo se estrena Inmaculada en México?

Habrá que esperar para poder disfrutar de este enorme film de terror psicológico, pues su estreno en México se verá retrasado por los distribuidores, pues de la mano de Diamond Films esta película llegará hasta el 30 de mayo de 2024.

Difícil no comerse ningún spoiler, pues en Estados Unidos, la película comenzará a proyectarse en todos los cines a partir de este 22 de marzo de 2024, por lo que realmente nos llevan mucha ventaja, así que si la quieres ver, cuídate de los clips en TikTok.

Sydney Sweeney en Inmaculada/créditos: Neon

¿De qué trata Inmaculada?

Este filme de terror psicológico pondrá a Sydney Sweeney en el papel de la hermana Cecilia, una monja de mucha fe, que se embarca en un viaje a un convento de monjas en Italia. Sin embargo, al llegar se da cuenta de que este horrible lugar tiene un enorme secreto lleno de horrores indescriptibles.