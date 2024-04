Planetario de Ecatepec: dónde está y cómo llegar este lunes 8 de abril para ver el eclipse solar

El mundo entero se prepara para ver el eclipse solar del próximo 8 de abril; sin embargo, no todos los países podrán disfrutar de este fenómeno que no ocurría desde 1991 y que tardará décadas en volver a ocurrir. Por fortuna, en México sí se podrá disfrutar en su totalidad o en cierto porcentaje según en el estado que te encuentres, por lo que no te lo debes de perder. Y si todavía no tienes planes para este lunes, aquí te dejamos uno que seguro te encantará.

Aunque existen muchas actividades para esta fecha y distintos lugares desde donde puedes ver el eclipse de Sol, uno de los destinos que ya alista su espacio para darte la bienvenida es el Planetario de Ecatepec. Aquí no sólo podrás sumarte a las actividades de forma gratuita, sino que también podrás proteger tu vista mientras disfrutas a lo máximo del evento, ya que habrá telescopios especiales para ver este suceso histórico.

No te puedes perder todas las actividades. (Foto: FB Planetario "El Gran Ehécatl, Los Hijos del Dios del Viento")

¿Qué actividades habrá en el Planetario de Ecatepec este 8 de abril?

El Planetario "El Gran Ehécatl Los Hijos del Dios del Viento" será uno de los muchos lugares en los que este lunes recibirá a cientos de personas para disfrutar del eclipse solar que no volverá a ocurrir hasta 2052. La mejor parte es que aquí no sólo podrás acudir con tuis lentes protectores para disfrutar del cielo, sino que también se te presentarán telescopios con filtros especiales para cuidar de tu vista.

Por si fuera poco, habrán otras actividades desde las 11:00 de la mañana hasta las 15:00 horas de este lunes 8 de abril. Conoce cuáles podrás realizar solo, con tu pareja, hijos o con la familia entera y no olvides que aunque la entrada se suele cobrar, se sabe que para esta fecha en especial tendrá abiertas las puertas al público en general.

Observación a través de filtros y telescopios

Recorridos guiados en las instalaciones del planetario

Exposición dinámica "Evento cósmico: eclipses" de 12:00 a 12:30

Proyección: "Los Mayas planeación cósmica" de 13:30 a 14:30

Venta de gafas para la observación solar

¡Toma nota! (Foto: Facebook)

¿Cómo llegar al Planetario de Ecatepec?

El Planetario de Ecatepec se encuentra en el Parque Ecológico Ehécatl, en la Av. Prolg. Agricultura s/n en Ecatepec de Morelos, Edomex. Si viajas en transporte público puedes tomar las siguientes rutas para llegar a este destino:

Autobús Indios Verdes. Torre Urbi Villa

Autobuses de la Ruta 68

Autobús San Cristóbal Centro - Barrio 2 Herrería

Cabe destacar que algunas de las paradas más cercanas al parque en el que se encuentra el planetario y desde las que puedes caminar son: