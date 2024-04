5 juguetes divertidos y de moda que cuestan menos de $200 y que puedes comprar este Día del Niño para sorprender a tus hijos

El próximo 30 de abril se celebra el Día del Niño y la Niña, una fecha en la que todos los pequeñines de nuestro país son festejados a lo grande con convivios y festivales en la escuela, con salidas divertidas o a restaurantes para que coman todo lo que deseen sin restricción; sin embargo, este día nunca está completo sin los regalos y por éstos, entiéndase los juguetes. Aunque muchos papis se ven preocupados porque su cartera se vea afectada, lo cierto es que esto no tiene que ocurrir de esta manera, siempre y cuando sepan cachar las mejores ofertas.

Pero si no tienes tiempo de ir a las tiendas a buscar o recorrer las páginas web para hacer tus compras en línea, hoy te compartimos una lista de ideas de regalos que no son pantallas, así mantendrás a tus hijos entretenidos con juguetes muy divertidos y de moda. La mejor parte es que todos estos productos con los que tus niñas y niños no dejarán de jugar cuestan menos de 200 pesos, por lo que no hay pretexto para no invertir en ellos.

Una de las opciones es esta. (Foto: Bodega Aurrera)

¿Qué juguetes regalar por el Día del Niño?

Dar con el o los juguetes perfectos para los niños puede llegar a ser un problema, pero cuando conoces los gustos de tus peques la tarea se facilita, pues antes de comprarles algo considera cuál es su programa, serie o película favorita y busca desde peluches hasta muñecos relacionados a la temática que les agrada. Por supuesto, también puedes seguir las tendencias del momento y buscar alguno que empate con los gustos y edad de tus niños.

Si después de esto no tienes idea de qué regalarles, aquí te compartimos una pequeña lista de ideas de regalos con los que pasarán un Día del Niño de lo más divertido; recuerda que todos ellos tienen rebajas, al menos así se observa en las páginas web de las siguientes tiendas, por lo que no tendrás que gastar más de 200 pesos. ¿Los comprarás?

Set de Construcción Gran Bolsa rosa Mega Bloks. Esta primera idea es perfecta para los niños pequeños de entre uno y cinco años de edad, te aseguramos que es la mejor alternativa para estimular su desarrollo cognitivo, además que las piezas al ser de gran tamaño no les representa ningún riesgo.

El regalo del Día del Niño perfecto para niños pequeños. (Foto: Liverpool)

Figuras Spin Master Paquete Zomabes Amigas Scream Queens. Una de las tendencias en juguetes es precisamente esta que en algunas tiendas departamentales se encuentra muy por debajo de su precio; tal es el caso de este set con dos muñecas más accesorios que de 559 pesos, ahora se puede comprar por sólo 169.

Ideal para tus hijas e hijos. (Foto: Walmart)

Figura de acción Spider-Man Hasbro articulado Across the Spider-Verse. Si tus hijos son fanáticos de los superhéroes puedes sorprenderlos con este asombroso regalo que sólo cuesta 95 pesos. Aunque el "Hombre Araña" es solo un ejemplo, ya que hay otras figuras de acción como "Hulk", mismos que van desde este precio hasta 132 o 167 pesos.

Puedes encontrar muchos juguetes como este. (Foto: Liverpool)

Vehículo de Juguete Hot Wheels Themed Legends Multipack. Por el contrario, si tus hijos adoran jugar a los carritos este set de seis unidades les encantará y la mejor parte es que sólo cuesta 199 pesos.

¿Los comprarás? (Foto: Bodega Aurrerá)

Bebé Hasbro Dulce Bailarina. Finalmente, para las pequeñitas del hogar o de los niños que también juegan con muñecas, esta es otra de las ideas de regalos perfectas para el Día del Niño. ¡Además cuesta menos de 200 pesos!