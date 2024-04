Luna rosa en escorpio: estos son los 6 signos zodiacales que alcanzarán una suma de dinero extra desde este jueves 25 y hasta el domingo 28 de abril

El horóscopo a diario nos actualiza de las características más propias de los signos del zodiaco, como es el caso de lo que concierna al amor, la salud, el dinero- y por ende, el trabajo- y la familia, entre otros. Hay muchos métodos para averiguar si la suerte está echada para vos en este 25 de abril.

Aries: Lo primero a saber es que en medio de este ciclo lunar no te debes olvidar que el trabajo en equipo es mucho mejor para algunas cosas, delega. El dinero vendrá solo y en abundancia.

Tauro: Puede que tengas un encuentro con alguien del pasado, piensa si te conviene, sobre todo para seguir cumpliendo tus metas laborales, que es lo que repercute en tus finanzas. Verás estabilidad en tu economía.

Con esta fase lunar, varios signos verán cambiar su suerte y fortuna para bien. Fuente: El Heraldo de México.

Géminis: Puede llegarte una buena noticia a través de gente conocida, te alegrarás. Tienes que evitar acciones imprudentes para que todo vaya bien en el trabajo y tus ingresos suban considerablemente durante un buen tiempo.

Leo: No dejes que tu tendencia al perfeccionismo te agobie, relájate un poco. Tal vez te obsesiones demasiado por los asuntos económicos. Debes disfrutar más. Todo será mejor.

Virgo: Ten calma en el trabajo, las situaciones se resuelven mejor con tranquilidad. Alguien está interesado en ti y no te has dado cuenta, presta más atención. Tu economía va a mejorar, pero intenta no actuar impulsivamente y ahorra lo más que puedas.

Libra: Gastarás mucho dinero, pero te sentirás bien con lo adquirido, tienes acierto. Estás bien, pero ten cuidado con los nervios, no permitas que te guíen. Puedes alcanzar todas las metas que te propongas en el trabajo, ya que estás de suerte

