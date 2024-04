Año del Dragón: estos son los 4 animales que serán bañados con una ola de prosperidad financiera y sabiduría del 25 al 30 de abril, según la astrología oriental

Según la astrología china, cada año está regido por un animal del zodíaco, y el Año del Dragón es uno de los más reverenciados y auspiciosos dentro de este ciclo de doce años. El Dragón, considerado un símbolo de poder, prosperidad y buena fortuna, es quien preside este 2024, trayendo consigo una energía especial y significativa para millones de personas en todo el mundo.

El Año Nuevo Chino comenzó el 10 de febrero con el reinado del Dragón de Madera y termina el 28 de enero de 2025. El elemento madera simboliza la creatividad, la generosidad y la sabiduría en la cultura china. Un año donde rige este elemento es propicio para construir, concretar, manifestar, por lo que este año del dragón será clave para destacar nuestras bondades y lo que deseamos para nosotros y los demás.

Año del Dragón: los 4 animales que serán bañados con una ola de prosperidad financiera y sabiduría del 25 al 30 de abril

Rata - 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buena temporada para brillar en el amor. Mima a tu pareja, que no está pasando un buen momento. Sorpréndela con algún regalo, una carta, un chocolate o una cita al aire libre. En lo que resta de abril es fundamental enfrentar tus miedos, ya que son los responsables de tu resistencia al cambio. Si buscás mejorar tu vida, es necesario trabajar duro y adoptar una perspectiva más positiva.

Dragón - 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serás el alma de la fiesta. Durante esta semana tendrás muchos eventos sociales, eres un buen conversador y sabrás captar la atención de conocidos y anónimos. Aprovecha estos momentos para conocer gente nueva: enriquecerás tu alma y podrás encontrar futuros socios para buenos negocios. Tu disposición para trabajar duro y enfrentar nuevos retos augura un rumbo satisfactorio.

Los dragones serán el alma de la fiesta. Fuente: Archivo

Mono - 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Debes intentar lograr estabilidad en todos los aspectos de tu vida: en lo personal, en tu hogar, en tu trabajo y con tus relaciones. Reparte el tiempo entre tus obligaciones y tus pasiones. A veces no nos damos cuenta del tiempo que pasamos con actividades como el trabajo o complaciendo a los demás que perdemos de vista nuestro ser. Eres merecedor de una vida abundante.

Gallo - 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029



Aprovecha tu determinación y tu pasión para perseguir tus metas con actitud. No temas enfrentarte a los desafíos que se presenten en tu camino. Por fin has encontrado lo que necesitas y lo que te apasiones. La suerte no es casualidad, es trabajo. La sonrisa de la costosa fortuna que se gana. Estás a un paso de alcanzar la prosperidad financiera.

