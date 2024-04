Estos son los signos zodiacales que no perdonan y jamás olvidan, según el horóscopo negro

Todos tenemos diferentes formas de afrontar los problemas que nos presenta la vida, especialmente las decepciones, los corazones rotos y las traiciones, pero cada signo zodiacal tiene un manera muy particular de hacer frente a cada situación. El horóscopo negro hizo un análisis de Aries a Piscis con base en sus cualidades, defectos, carácter y elemento por el que se rigen y encontró que algunos signos perdonan fácilmente pero otros definitivamente no lo hace y además de eso nunca olvidan.

El horóscopo negro definirá tu capacidad para perdonar | Foto: Freepik

¿Qué signos zodiacales perdonan y cuáles nunca lo hacen ?

Hay quienes prefieren perdonar y no vivir con eso toda su vida, sin embargo, la capacidad emocional, así como los rasgos que definen su personalidad los hace unas personas más duras, pues a pesar de cualquier situación cuando deciden que no van a tolerar una mala acción no hay poder humano que los haga cambiar de opinión.

Aries: el signo de fuego discute y para arreglar una situación hasta puede llegar a insultar y herir los sentimientos de los involucrados. Aries es un signo que se caracteriza por ser pasional e impulsivo y las premeditaciones no son lo tuyo. Tu no tienes plan A, B o C, así que si a la primera no funcionó no perdonas ni das marcha atrás a menos de que la persona en cuestión valga mucho la pena.

Tu no tienes plan A, B o C, así que si a la primera no funcionó no perdonas | Foto: Freepik

Tauro: eres muy testarudo y muchas veces te gana el rencor, por lo que no perdonas y mucho menos olvidas. Aunque también eres muy analítico y si ves que la persona que te falló realmente está arrepentida, tiene un alto porcentaje de posibilidades de que lo perdones, pero no siempre se dará el caso.

Géminis: la personalidad dual de géminis hace que pueda cambiar de decisión repentinamente, puede que ya te haya perdonado y empiecen de cero, pero si haces algo que le cause heridas de nuevo no perderá el tiempo en pensar si es buena idea perdonarte o no, simplemente se marchará y no dejará que le pidas disculpas de nuevo. Eres muy intenso, sabes que siempre tendrás presente cuando alguien te falló y contigo no hay nada garantizado, así que más vale que después de un error trates bien a géminis.

La personalidad dual de géminis hace que pueda cambiar de decisión repentinamente | Foto: Freepik

Cáncer: el cangrejo no puede olvidar, ni puede, ni quiere, no te arrepientes. Tus recuerdos son prácticamente fotografías archivadas en tu mente y nunca olvidas, el rencor fácilmente te puede durar toda la eternidad, es más, eres una persona que cuando está herida actúa de muy diferentes a los demás signos, te escondes en tu caparazón, te alejas a reflexionar, o quizás simplemente a pasar tiempo a solas.

Leo: a pesar de que eres un signo de fuego tienes el don de saber perdonar, eso sí después de que te hayan pedido disculpas muchas veces hasta que lograron convencerte. Puede que no perdones al instante, pero saber dejarle las cosas al tiempo y cuando las cosas sanan estas dispuesto a perdonar. Aunque cuando decides no hacerlo puedes vivir fácilmente con eso e incluso lo olvidarías muy rápido.

Virgo: tú no olvidas, puedes perdonar, sabes que todos tienen derecho de equivocarse, pero una vez que te lo hicieron es raro que le vuelvas a dar la misma oportunidad a una personan. Si te decepcionan una ves no olvidas los errores de los demás, y te encargas de recordárselo por el tiempo que tu decides que es el mejor para que escarmienten.

Libra: sabes que no hay nada más importante para ti que la paz mental, la armonía por eso, acabas perdonando aunque te hayan hecho mucho daño. Tendrás que ser paciente porque no olvidas fácil y eso le afectará no solo a la persona involucrada, también a ti. Te costará olvidar, pero si esa persona está ahí mostrando que está arrepentida comenzarás a sanar rápidamente.

Sabes que no hay nada más importante para ti que la paz mental y prefieres perdonar | Foto: Freepik

Escorpio: no perdonas y no olvidas. Te gusta dar lecciones a los demás, cuando decides que no estas dispuesto a perdonar por mucho que te duela cuando dices no, es no. Especialmente si crees que la persona involucrada tiene que aprender de su error. Tú no te andas con juegos y contigo nadie puede salirse con la suya.

Sagitario: tú no olvidas, y bueno perdonas pero no del todo, puedes estarle recordando a esa persona lo que te hizo hasta que te canses o de plano lo dejes en el pasado. Hacerte daño a ti es complicado, tienes corazón de roble, por eso, quien te lo hace, acaba pagando unas consecuencias a veces, muy caras.

Capricornio: no olvidas y no perdonas, aunque puedas decir que sí eso no te lo van a sacar de la cabeza. Tienes tu ego muy alto y lo sabes y siempre lo dejas muy claro, contigo las cosas son así, así, y así, nadie juega contigo aunque puedas estar muy enamorado o le tengas mucho afecto a esa persona.

No olvidas y no perdonas aunque puedas decir que sí | Foto: Freepik