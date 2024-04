Doona, 10 años entre tatuajes new school y pinturas: “tengo mi lado dark aunque haga cosas tiernas”

Los tatuajes han pasado por muchas transformaciones a lo largo de la historia y aunque poco a poco hemos visto cómo son cada vez más comunes, todavía cargan con prejuicios muy negativos. Pero en el amplio mundo del tatuaje, cada vez hay más mujeres que desafían las normas impuestas y fusionan estilos para las y los clientes más atrevidos y una de ellas es Danae Santana, mejor conocida como Doona, una tatuadora mexicana que lleva 10 años entretejiendo su pasión por el arte en el diseño de sus piezas.

Yo pertenezco a esos que hacemos cosas ‘que no van’, explica Doona en una entrevista para El Heraldo de México.

Un estilo que fusiona la ternura con lo bizarro

Con una formación en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” en la carrera de Artes Plásticas, Doona ha dedicado toda su vida al arte y aunque no ha dejado de lado el grabado, los tatuajes se han convertido en una parte esencial de su carrera, pues gracias a ellos ha logrado financiar estos trabajos y así crecer a la par en todos los ámbitos de su vida.

Cuando hice mi primer examen, estaba bien mal; una cree que dibuja bien, hasta que llegas a un lugar en donde dibujan muchos y pues normalmente es con modelo, así que te das cuenta de que no la estás armando tan bien como creías, explicó.

Pero después de muchos dibujos de práctica y exámenes agotadores, Doona concluyó con su carrera y se enfrentó a la vida real, en donde su habilidad como tatuadora la ha consolidado como una artista versátil y, sobre todo, con un estilo muy marcado. Y es que a pesar de ser amante del estilo tradicional, su habilidad para fusionar elementos considerados “tiernos” con otros un poco más oscuros y bizarros, la ha convertido en una maestra del “new school”, estilo donde los conejos inundan la piel de sus clientas y clientes.

Doona ha usado su formación en la carrera de Artes Plásticas como guía para su trabajo de tatuadora.

Fotografía: Instagram/@chicomosca

Es así como con una habilidad nata para dibujar y poca experiencia con las pieles, Doona comenzó a abrirse camino en algunos estudios de tatuaje. De eso han pasado 10 años y gracias a ello ha podido reconocer sus múltiples habilidades y fusionarlas para crear un estilo propio, algo muy codiciado en un mundo donde las “copias” se han vuelto bastante fáciles de replicar.

Y es que parece ser que desde el inicio de su vida como artista, Doona ya usaba elementos “extraños” en sus piezas, ya que a través de las pinturas descubrió que podía trasladar las criaturas de su mente al papel y aunque ha recalcado que no es lo mismo trabajar sobre un lienzo que sobre una piel, sí ha podido adaptar sus diseños para un tatuaje. En ellos es común ver animales como conejos, que son acompañados por facciones exageradas y hasta grotescas, mientras que elementos como flores crean un balance adecuado en cada pieza.

Antes de tatuar los temas que hacía siempre fueron más siniestros, o sea, sí tenían un lado tiernito, pero quería evidenciar temas infantiles [...] cómo al niño lo modifica su entorno y se vuelve un niño maltratado [...] entonces cuando yo llegué al tatuaje, traía esa temática y me di cuenta que no iba a poder hacer tal cual ese tipo de diseño porque son cosas más violentas y no es tan fácil las personas se quieren tatuar algo así, afirmó.

Sus obras siempre han tenido detalles siniestros que se mezclan con elementos delicados y tiernos.

Fotografía: Instagram/@doonas

Es así como notó que debía “bajarle dos rayitas” a la esencia siniestra que la llamaba y con la intriga de cómo sería hacer ilustraciones comenzó a notar que existía otra forma de expresar su estilo y comenzó con diseños un tanto más amigables que no dejaban de lado su “estilo dark”, pero le permitían diversificar sus técnicas para aprender cuáles de ellas van mejor con estas ilustraciones.

Yo no deje de producir mi temática violenta, pero a parte estaba trabajando la temática tierna. Entonces como que siempre he traído esas dos líneas y muchas personas piensan que por todo lo que hago soy una persona muy feliz y sí soy feliz, pero también tengo mi lado darki, confirma orgullosa.

La inspiración detrás de los conejos

Aunque Doona ha demostrado ser muy versátil en cada uno de sus diseños, la fiebre por los conejos se ha apoderado de sus trabajos y no es para menos, ya que desde hace 12 años se ha encargado de plasmar su amor por estos seres en cada uno de sus dibujos, gracias a una mascota que la acompañó durante un periodo de su vida. Pero además de ello, la inspiración principal de la tatuadora es, sin más, el mundo que la rodea.

Aunque ama tatuar conejos, puede aplicar su estilo a cualquier animal que se requiera.

Fotografía: Instagram/@doonas

Doona explica ser bastante “influenciable” por las cosas que existen a su alrededor y siendo una amante empedernida de las series y películas, sus personajes suelen estar inspirados en ciertas situaciones que parecen causar incomodidad a las y los espectadores. De la misma forma, sus diseños parecen ser el causal perfecto para recordar algunos traumas y aunque no todas las personas están dispuestas a llevar sus peculiares diseños, Doona ha encontrado a quienes sí, llenándolos de color y originalidad.

Soy un poco influenciable, entonces de repente veo películas y series y soy un poco adicta [...] me gustan las películas de suspenso, entonces hay unas unas ideas que agarro de ahí [...] o si veo algo en el mundo que me perturba también de ahí sacó algo [... ] cuando me llega algo de que me trauma y digo ‘está muy fuerte esto’, como que lo quiero dibujar y así voy agarrando ideas sueltas, confiesa Doona.

Pero así como hay personas que admiran el arte de Doona y lo plasman directamente en su piel, hay algunos otros que a pesar de la disrupción que significa un tatuaje, piensan que el romper las normas de lo “tradicional” significa también un retroceso en este arte. Ante esta lucha constante de lo que “debería ser” un buen tatuaje y las fusiones de estilos que se han visto en los últimos años, Doona aconseja que “no se claven”, ya que la evolución de los diseños y las y los artistas ha sido tal que incluso los nuevos materiales les han ayudado para probar cosas nuevas.

Doona incorpora elementos del estilo "new school" para así poder exagerar ciertas proporciones de sus dibujos.

Fotografía: Instagram/@chicomosca

Igualmente, Doona ve estas nuevas corrientes como una oportunidad para reinventar tendencias y crear obras más originales y es que se ha convertido en una práctica bastante común el “copiar” diseños, por lo que la creatividad de las y los tatuadores llega a verse truncada y el hecho de poder explorar nuevas técnicas y estilos resulta refrescante para quienes están cansados de dibujar infinitos y leones.

Habrá quien diga que no se pueden hacer ciertas cosas, pero ya se están haciendo y se tiene que ir rompiendo con lo clásico porque, al final, nunca hacemos nada original. Todo es copia de copia de copia o modificación de lo que ya se hizo entonces yo creo que pues está bien que haya esa variación [...] entonces que cada quien haga lo que le dé la gana porque si no pues vamos a hacer lo mismo todos y así que chiste, confirma.

La tatuadora está convencida de que las reglas del tatuaje deben ser rotas para así encontrar nuevos estilos entre todas las "copias".

Fotografía: Instagram/@doonas

Y en un mundo tradicionalmente ocupado por hombres, Doona se ha convertido en una exponente muy poderosa, demostrando que se pueden usar distintos elementos que parecen no encajar para así crear diseños únicos. Si bien, la tatuadora no se ha enfrentado a violencias dentro de su trabajo, sí ha podido notar cómo las personas se encuentran muy acostumbradas a acudir con hombres tatuadores y a diseños que tradicionalmente se encuentran vinculados con los roles de género.

Así como hay mujeres que quieren corazones, hay mujeres que no quieren corazones. Igual en el lado de los hombres, a algunos les gusta que les ponga chapitas en forma de corazón a sus tatuajes y hay otros que no y no significa nada más que el gusto por esa imagen, explica durante la entrevista.

Es así como Doona lleva varios años transgrediendo el mundo del tatuaje con este estilo único, buscando reinventar lo que se encontraba escrito y regalándonos diseños únicos que pueden ir desde un gran colorido, hasta un trabajo en blanco y negro igual de impactante y balanceado. Esto a la par de que desarrolla su genio artístico en otros ámbitos y se sumerge en su imaginación para traer personajes únicos en donde la ternura y lo aterrador se unen en una sola piel.