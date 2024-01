"Ugly tattoo", el estilo que está haciendo enojar a los tatuadores, pero que enamora a cientos de pieles

Los tatuajes han sido sinónimo de desobediencia social y aunque hoy en día han comenzado a quebrarse ciertas concepciones sobre las personas que deciden llenar de dibujos su piel, aún existen muchos tabús que terminan por discriminar a las y los tatuadores, así como a las personas tatuadas. Pero ésto no ha frenado la creación de nuevos estilos que se adaptan a los gustos de cada generación, un ejemplo de ello son los "ugly tattoo", una corriente que ha despertado la polémica entre los tatuadores más conservadores.

¿Cómo son los "ugly tattoo"?

Los denominados "ugly tattoos" son tatuajes que se caracterizan por su estética aparentemente descuidada, ya que a diferencia de aquellos que pueden considerarse mal ejecutados, estos tatuajes se realizan de manera intencionada, adoptando un estilo peculiar que puede transmitir una crítica hacia la sociedad o simplemente buscando provocar una reacción, por lo que su popularidad ha experimentado un notable aumento en los últimos tiempos.

Sigue leyendo:

5 tatuajes minimalistas que puedes hacerte si buscas una pieza delicada y sin sufrir mucho

FOTOS | Se tatúan… ¡con las cenizas de sus seres queridos!

Aunque podrían parecer diseños "mal hechos", este estilo es hecho así de manera intencional, lo que molesta a muchos tatuadores.

Fotografía: Pinterest.

Estos tatuajes, más allá de la búsqueda de perfección técnica, se centran en la expresión artística y la transgresión de las convenciones estéticas tradicionales. Pueden adoptar formas inusuales, colores llamativos y composiciones que desafían las expectativas convencionales del arte corporal y algunos de ellos incluso incorporan elementos de ironía o humor, destinados a brindar un toque divertido a la experiencia de llevar un tatuaje.

Aunque algunos "ugly tattoos" pueden contener significados más profundos o críticos, muchos son concebidos con la simple intención de divertir y romper con la solemnidad asociada comúnmente a los tatuajes simbólicos. En este sentido, estos diseños se convierten en una forma de expresión artística que desafía las normas preestablecidas, permitiendo a quienes los llevan disfrutar de un enfoque más desenfadado y creativo en el arte del tatuaje.

El hecho de que estos tatuajes sean "feos" no significa que las normas sanitarias se pasen por alto.

Fotografía: Pinterest.

¿Por qué los tatuadores odian el estilo de "ugly tattoo"?

A pesar de que los tatuajes muchas veces son una arma para romper con las convenciones sociales y se han convertido en una forma de exteriorizar ideas, pensamientos y sentires, muchas tatuadores han expresado su desagrado por esta nueva corriente, negando que forme parte del mundo del tatuaje. Estas ideas "conservadoras" sobre lo que es o no considerado un "tatuaje de verdad" parece contradecirse con la escencia rebelde y desenfadada de los tatuajes.

No se puede generalizar y afirmar que todos los tatuadores odian el estilo de "ugly tattoo", pero muchos consideran que la belleza y la ejecución técnica son aspectos fundamentales del arte del tatuaje y dado que este estilo se caracteriza por su estética aparentemente descuidada, puede desafiar los estándares convencionales de calidad y habilidad técnica, por lo que algunos tatuadores pueden sentir que este estilo no destaca la destreza artística y la precisión que valoran en su trabajo.

Es importante destacar que estas son opiniones subjetivas y que hay tatuadores que aprecian y disfrutan del estilo "ugly tattoo" como una forma de expresión artística única.

Fotografía: Instagram/@ange__cano

Si bien es cierto que muchos tatuadores prefieren no hacer este tipo de diseños y tienen opiniones negativas sobre ellos, no existe una regla que dicte cómo deben ser los tatuajes, recuerda que la única persona que debe estar convencida sobre el diseño eres tú y no tiene nada de malo seguir este tipo de tendencias ni tatuarse algo que no cuente con un significado profundo, pero recuerda que es importante acudir con profesionales en el área para evitar que tu tatuaje se convierta en un problema de salud.