Cuántos años vive un perro yorkshire terrier, según experta

El yorkshire terrier es una de las razas más populares del mundo, conocidos por su pequeño tamaño, su pelaje sedoso y su carácter juguetón. Con su apariencia adorable y su personalidad amigable, no es de extrañar que muchas personas se enamoren de ellos y decidan adoptarlos como mascotas. Son perros conocidos por ser leales, tiernos y llenos de energía y es un compañero ideal.

El pequeño tamaño del yorkshire terrier contradice su auténtica personalidad, que es enérgica, viva y dominante. Vale señalar que el carácter puede cambiar ligeramente con la edad, un can mayor puede volverse gruñón o irritable. No obstante, mientras haya sido bien criado desde pequeño y no tenga ninguno de los rasgos destructivos que pueden endurecerse con la edad, seguirá tan adorablee y cariñoso como cuando era joven.

Este perro es leal y muy enérgico. Fuente: Pinterest

Esperanza de vida del yorkshire terrier

La veterinaria, María Jesús Saumell Ocáriz, nos revela cuál es la esperanza de vida de esta raza de perro. Vive entre 12 y 16 años y su esperanza de vida se ve afectada por muchos factores, desde la genética hasta las enfermedades sufridas de cachorro. Las condiciones de vida y los yorkshire terrier, así como su alimentación, son de gran importancia.

El yorkshire terrier puede estar sujeto a ciertas condiciones de salud que pueden afectar su longevidad. La delicadeza de este perro se debe en gran parte a su tamaño. Estos animales son muy pequeños y frágiles, por lo que pueden ser más vulnerables a ciertas enfermedades y lesiones. Además, poseen una estructura ósea fina y delgada, lo que los hace más susceptibles a las fracturas y lesiones musculares.

El yorkshire terrier es un perro longevo. Fuente: Pinterest

La veterinaria Saumell Ocáriz, destacó que las personas desean que su perro viva el mayor tiempo posible. Pero para que el Yorkshire Terrier tenga una vida larga y feliz, su dueño debe cuidarlo bien y velar por su salud. Si ha alcanzado una edad avanzada, requiere cuidados especiales que alarguen su vida el mayor tiempo posible.