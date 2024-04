Año bisiesto: estos son los 4 signos del zodiaco que recibirán prosperidad y suerte desde hoy 11 de abril de 2024

El año bisiesto renueva portales energéticos para los signos del zodiaco. Este 2024 tiene un día más en su calendario, y no es un evento al margen de la astrología y las predicciones.

¿Está en tus planes un viaje, un nuevo vehículo, una gran fiesta, ahorrar o invertir? El horóscopo de hoy revela quiénes gozarán de buena suerte y podrás concretar sus planes a partir de este jueves. Atención los nacidos bajo los signos de Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario, las buenas noticias llegan para ustedes.

Los signos que recibirán prosperidad y suerte desde hoy. Fuente: Archivo.

Año bisiesto: estos son los 4 signos del zodiaco que recibirán prosperidad y suerte

ESCORPIO

Estás por emprender algo grande, pero no podrás hacerlo solo. A la hora de elegir socios, hazlo con el corazón pero también con la cabeza. Piensa que este proyecto puede ser de gran vitalidad para tus finanzas y las de tu familia. No hagas caso a los rumores, envidia hay en todos lados, enfocate en tu trabajo y no quites los ojos de ahí.

SAGITARIO

Recibirás sorpresas agradables que aumentarán tus arcas como nunca antes soñaste. El reencuentro con un viejo amigo te hará replantearte tus planes futuros. Quizá las ideas que te rondaban cuando eras adolescentes sean factibles de remotarlas de otra manera en tu presente. Piénsalo, eres dueño de tus decisiones.

Sagitario será uno de los más afortunados esta semana. Fuente: Archivo.

CAPRICORNIO

Estás frecuentando a las personas correctas. La vida es un viaje de ida, y no todas las personas nos acompañan en todo el trayecto. Algunas suben y se quedan algunos metros, y otras te acompañan por muchos kilómetros de vida. Lo importante es entender que cada relación viene a aportarnos un aprendizaje, una experiencia. Mantén los ojos y el corazón abiertos.

ACUARIO

Si esperabas una señal para arriesgarte, es esta. Los planetas y la suerte están de tu lado. Tienes todo por ganar. Aférrate con pasión a tuss ideas, que no hay arrepentimiento si el corazón está en juego. Abraza a los que tienes cerca, a los que te quieren, nunca es tarde para decir "te quiero".

