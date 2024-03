Akira Toriyama: ¿Quién era el maestro del Manga que falleció hoy 7 de marzo?

Akira Toriyama, fue renombrado dibujante de manga y diseñador de personajes japonés, quien dejó una huella imborrable en la cultura pop con sus obras icónicas, entre las cuales se destacan "Dr. Slump" y, sobre todo, "Dragon Ball". Nacido el 5 de abril de 1955, Toriyama ha influenciado a generaciones enteras con su creatividad y habilidades artísticas.

Su viaje hacia la fama comenzó cuando ingresó a la Escuela Superior Industrial de Aichi en 1974, donde estudió diseño gráfico. No obstante, su trayectoria no estuvo exenta de desafíos legales, ya que enfrentó una demanda por derechos de autor de U.S.A Three Company al terminar sus estudios. Desencantado con su trabajo en publicidad en Nagoya, decidió dar un giro radical y sumergirse en el mundo del manga.

Toriyama debutó en la Shukan Shonen Jump de Shueisha, marcando el inicio de una prolífica carrera. A lo largo de los años, ha creado historias que han cautivado al público japonés y mundial, alcanzando su apogeo de popularidad en la década de 1990. Aunque en la primera década del siglo XXI su éxito disminuyó, su legado perdura.

A nivel personal, Toriyama era una figura pública en Japón, en donde vivía en Aichi con su esposa, la exartista de manga Yoshimi Kato, también conocida como Nachi Mikami. La pareja se casó el 2 de mayo de 1982 y tiene dos hijos: Sasuke Toriyama, nacido el 23 de abril de 1987, y Kikka Toriyama, quien llegó al mundo en octubre de 1990.

Toriyama se consagró como una leyenda

A pesar de su reconocimiento mundial, la fama de Toriyama no siempre ha sido fácil de llevar. Rumores de su presencia generan aglomeraciones de fans cerca de su hogar en Tokio, lo que ha llevado a preocupaciones por parte de las autoridades locales.

Aunque reticente a la exposición mediática, Toriyama se consagró como una leyenda en el mundo del manga y el diseño de personajes, dejando un legado perdurable que continúa inspirando a nuevas generaciones.