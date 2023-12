Dragon Ball: 10 preguntas que solo un fan experto podrá responder

El pasado 20 de noviembre se cumplieron 39 años de la primera publicación en formato manga de Dragon Ball y 37 de su aparición en la televisión japonesa. Desde entonces, millones de personas se han convertido en fanáticos de la franquicia. No obstante, hay pequeños detalles que pasan desapercibidos para los que suelen ver esta historia sin la atención necesaria.

Para medir qué tan conocedor se es de la serie, a continuación hay algunas preguntas que solamente los más expertos conocerán. En la parte final aparecerán las respuestas. Cualquiera que logre contestar de manera correcta las 10 siguientes interrogantes puede declararse un experto en la serie.

Mide tu conocimiento en la serie con estas preguntas. FOTO: Archivo.

1. ¿Quién es el creador de la serie?

a) Akira Toriyama.

b) Takehiko Inoue.

c) Masashi Kishimoto.

2. ¿Cuáles de estas son canciones de apertura / openings de Dragon Ball Z?

a) CHA-LA HEAD-CHA-LA, Ángeles fuimos / Boku-tachi wa Tenshi datta

b) CHA-LA HEAD-CHA-LA, El poder es nuestro / We gotta power

c) CHA-LA HEAD-CHA-LA, Mi Corazón Encantado / Dan Dan kokoro Hikareteku,

3. ¿Cuándo y a qué hora llegan los androides?

a) 12 de mayo a las 10:00 horas.

b) 16 de septiembre a las 12:00 horas.

c) 5 de febrero a las 13:00 horas.

4. ¿De qué escuela es el siguiente símbolo?

a) Es la escuela de la grulla del maestro Tsuru.

b) Es la escuela de la tortuga del maestro Roshi.

c) Es el símbolo de la escuela del maestro Mutaito.

5. ¿Cuántas veces le cortaron la cola a Gohan?

a) Cuatro veces.

b) Tres veces.

c) Nunca le cortan la cola.

6. ¿Cuál de estas NO es una técnica oficial de Gokú?

a) Hikou.

b) Teletransportación.

c) El puño del dragón.

7. ¿Cuál de estos eventos NO es canónico en Dragon Ball?

a) El final de Gokú y su partida para entrenar a Uub.

b) La aparición de los androides 19 y 20.

c) La recolección de las esferas del dragón por Garlic Jr.

8. Cuál es el nombre original de las tortugas del maestro Roshi

a) Umigame / Señor Tortuga y Kogamera / Bebé Gamera.

b) Umigame / Señor Tortuga y Kinton.

c) Umigame / Señor Tortuga y Leonardo.

9 ¿Cuál es el seudónimo que utiliza Píccoro para registrarse en el torneo de las artes marciales?

a) Majunia.

b) Daimakú.

c) No usó ningún seudónimo.

10. Cuantos guerreros saiyajin híbridos tienen cola?

a) 3.

b) 9.

c) 1.

¿Eres un verdadero fan de Dragon Ball?

Respuesta 1: a) Akira Toriyama creó Dragon Ball a través de un manga publicado en la Shonen Jump en 1984.

Respuesta 2: b) CHA-LA HEAD-CHA-LA, El poder es nuestro / We gotta power, Ángeles fuimos. En la opción a) había una trampa porque Ángeles fuimos es una canción de salida o ending, en cuanto a Mi corazón Encantado, es una canción de Dragon Ball GT.

Respuesta 3: a) 12 de mayo a las 10:00 horas.

Respuesta 4: c) Mutaito fue el maestro del Roshi y Tsuru. Su símbolo significa "guerrero" y fue la única persona que logró encerrar a Piccoro Daimakú, pero murió al hacerlo.

Respuesta 5: a) A Gohan le cortan la cola cuatro veces. Dos de ellas es Piccoro quien realiza esta acción durante el entrenamiento, una más lo hace Vegeta y finalmente Gokú también lo hace.

Respuesta 6. c) La técnica que usó Gokú, pero no es oficial es el puño del dragón. Esta surgió de la película Dragón Ball Z: El ataque del dragón, la cual no forma parte del canon. Tan es así que no hay ni una vez que se use esta en la serie original.

Hikou es la forma en la que el protagonista usó su cola en el torneo de las artes marciales. Dentro de esta se consideran a todas las formas de volar sin utilizar el ki, pero en el caso del saiyajin, es una forma particular que ningún otro guerrero aplica, por lo que puede considerarse una maniobra original.

Respuesta 7: c) La recolección de las esferas del dragón por Garlic Jr es un hecho no canónico debido a que esta parte de la historia está basada en la película Dragon Ball Z: Garlick Junior inmortal (Garlic Junior inmortal), el cual no tuvo ninguna aparición en el manga.

Respuesta 8: a) Umigame / Señor Tortuga y Bebé Gamera son los nombres de las tortugas de Roshi. La primera aparece solamente unos minutos en la serie y su destino jamás se supo, pero al final es parte oficial de la serie.

Respuesta 9: a) Majunia es el nombre elegido por Piccoro para entrar el torneo de artes marciales sin ser descubierto.

Respuesta 10: c) Gohan es el único saiyajin híbrido que generó cola. Goten, Trunks, Bra o Pan nacieron sin ella.