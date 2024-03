Tu primera chamba: expectativas contra realidades

Cada individuo, como bien sabemos a lo largo de su vida, tiende a experimentar muchos procesos o ciclos que de alguna forma hacen que se complementa como persona y en este caso hablaremos de uno de los más importantes que es el primer trabajo, donde se marca un punto significativo (hablando en todos los aspectos).

El primer trabajo es un paso hacia la independencia financiera, una oportunidad para aprender y crecer en un entorno laboral (a su vez alcanzar otro tipo de madurez); sin embargo, las expectativas que se tienen antes de comenzar pueden ser muy altas e incluso un poco soñadoras, que incluso imponen cierta presión social por lograr “ser alguien en la vida”. Por ejemplo, pongamos algunas que pienso que cualquier persona a la que le preguntes acerca del tema te responderá con las principales que son:

Querer una estabilidad y seguridad profesional.

Obtener aprendizaje y crecimiento profesional.

Encontrarse en un ambiente de trabajo positivo.

La realización personal, con desempeñar tareas que aporten valor a la empresa, a tu CV y a la sociedad (seamos honestos, que nos lo reconozcan y valoren).

Créditos: Pexels

Hasta este punto todo suena coherente y nada irreal, pero aquí viene el golpe a la realidad que es obtener ciertas responsabilidades y madurez con las nuevas asignaciones o actos como son:

Las típicas responsabilidades inesperadas: las que van más allá de tu cargo.

Las relaciones interpersonales: esta dinámica con tus nuevos compañeros de trabajo y superiores puede variar, y a veces pueden surgir conflictos o desacuerdos que requieren de habilidades para saber llevar la fiesta en paz (como cuando no traía la cartulina el que debía de traerla y tenías que improvisar y guardar la calma).

El balance de la vida laboral y personal

Créditos: Pexels

Esta última realidad es la más importante, ya que, en ocasiones, la demanda del trabajo puede afectar el equilibrio entre la vida laboral y personal, exigiendo una organización efectiva del tiempo y el estrés combinada con tus intereses, pero nada que no se pueda resolver (además si pudiste con los proyectos finales de tu universidad mientras te ibas de antro o de viaje podrás con este nuevo concepto).

En fin, ya para concluir, solo me queda decir… ¡Ánimo! Todos los nuevos comienzos y retos en la vida son para crear nuevas experiencias y sobre todo recuerdos de aprendizaje que te ayudarán para bien siempre, el final es solo el comienzo y viceversa, a veces solo tenemos que enfrentarnos a las situaciones sin tener expectativas o crear sueños irreales; porque, como bien dicen por ahí, el que no arriesga no gana!

Por: Mariana Alejandra Carrillo Landin

Licenciatura en Comunicación

Universidad Iberoamericana

Redes sociales: @mexc.mia