Gloria Alvarado, la primera entrenadora que aspira al indiscutido

Por más de tres décadas, la entrenadora con sangre mexicana Gloria Alvarado, ha trabajado en silencio en su gimnasio en Los Ángeles, los que hablan son sus peleadores.

De la mano de "Coach Gee", como la conocen en el boxeo, la costarricense Yokasta Valle alcanzó el pentacampeonato mundial y este viernes irá por la corona indiscutida de peso mínimo ante Seniesa Estrada, en el duelo de apoyo del cartel encabezado por el excampeón Óscar Valdez.

Gloria Alvarado busca coronarse como la mejor en su peso Foto: Especial

"Yo creo que el nivel a donde estoy, no ha llegado otra mujer. Y el que sé de esta pelea de esta manera... así, en el mes de la mujer, es algo importante. Es un motivo de orgullo poder representar a las mujeres", dijo en entrevista con El Heraldo de México, la entrenadora que también fue boxeadora.



De origen de una mezcla de nativo estadounidense y mexicano, Alvarado nació en una familia donde los deportes de contacto los practicaron desde la abuela, la mamá, las tías y hasta las hermanas, "todas estuvimos metidas desde muy pequeñas, es nuestra vida".

El boxeo siempre estuvo en la vida de Gloria, hasta que el matrimonio la obligó a enfocarse en su familia y dejar a un lado los guantes. Sin embargo, tras su divorcio, el gimnasio volvió a ser parte de su rutina y se convirtió en su refugio.

"A mí no me fue tan bonito en la vida, pero me enterré en mi trabajo, me metí fuerte en todo. Me enamoré del boxeo y ahí están los resultados, somos un establo en el que estamos haciendo mucho ruido por todo el mundo", agregó.

Gloria Alvarado espera que Yokasta (30-2, 9 KO's) consiga este viernes la victoria y no solo ella sea la primera mujer latina en conquistar un indiscutido, sino también la lleve a ella como la primera entrenadora de una campeona unificada de la historia.