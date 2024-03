Elena Larrea también fue cantante, así se escucha el corrido que grabó antes de morir: VIDEO

El pasado martes 19 de marzo en punto de las 15:30 horas, Elena Larrea, la popular activista, modelo e influencer murió a los 30 años de edad a consecuencia de una trombosis pulmonar, tras haberse sometido a una cirugía en meses anteriores.

La muerte de la hermosa activista ha conmocionado a México entero, pues su fallecimiento ocurrió de manera inesperada, en medio de su lucha por la defensa de los animales, a lo largo de su vida, Elena no solo sorprendió con su amor por los equinos, también la guapa pelirroja probó como cantante.

Elena también probó suerte en la música.

Foto: IG @elenaypunto

Fue en mayo del 2022 cuando la activista Elena Larrea quiso probar algo diferente en su carrera, pues incursionó en la música, más exactamente en los corridos “callejeros”.

Fue así como nació “Ni buena ni mala” un corrido que Elena grabó en colaboración con Calle x vida & Lil Chris, dicho tema habla de la propia activista en donde narra su amor y defensa por los caballos, pero también deja claro que es una mujer de armas tomar y empoderada.

“Ni buena ni mala, tengo el carácter como las armas largas

Muchos me respaldan con una mirada, mis ojos te matan

Me ven bajar de una troca bien mamalona, desde pequeña me enseñé a ser bien chingona, y para la vida no me rajo”, dice la canción de Elena.