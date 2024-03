David Picasso formará parte de "Canelo" Álvarez contra Jaime Munguía

El contendiente mexicano David Picasso regresa a Estados Unidos y lo hará en grande, pues fue contemplado para formar parte de la cartelera del 4 de mayo en Las Vegas, que encabeza el campeón indiscutido Saúl Canelo Álvarez contra Jaime Munguía.

"Estoy súper emocionado, a penas me dieron oportunidad de decirlo. Estoy muy feliz porque será mi primera pelea en Las Vegas, uno de mis sueños, desde muy niño. Además, será en una gran cartelera. Para todo boxeador, la pelea más importante es la que sigue y yo me he preparado. Es una gran cartelera y lo aprovecharé", declaró en entrevista con El Heraldo de México el peleador que tiene marca de 27-0-1, con 15 KO's.

Aún por definir a su rival, el peleador que está por terminar su carrera de Neurociencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está afinando los detalles para su segunda presentación en territorio extranjero. Y aunque indicó que no ha sido sencillo equilibrar los horarios, sabe que los sacrificios valdrán la pena.

Se presentará en Phoenix

En su última cita, Picasso se presentó por primera ocasión del otro lado de la frontera, en Phoenix, Arizona, que le costó un poco más de lo que esperaba. Una semana antes de subir al ring, sufrió un accidente automovilístico que le dejó un pequeño dolor de costilla, que dejó pasar. Sin embargo, a la hora de la pelea, no lo dejaba ni respirar. Aun así, resolvió y consiguió el triunfo por decisión unánime sobre Erik Ruiz.

"Muchísimo aprendizaje el que tuve en esa pelea... pero ahora sé de lo que soy capaz. Ya superamos la lesión, ya estamos como nuevos. Me siento listo, con condición física. Espero un rival muy duro, espero que sea un gran examen", agregó.

Luego de la recuperación, en la que no pudo hacer sparring, Picasso aseguró que está listo para cualquier reto que traiga esta nueva contienda. Lo vivido le da la confianza de saber que puede resolver, le da mucha calma.

Por ahora mantienen su campo de entrenamiento en la Ciudad de México, pero esperan poder trasladarse a La Ciudad del Juego al menos semana y media antes.

