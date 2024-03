¿Cómo terminar una relación?: Guía para cerrar un ciclo

El entrar en una relación es una aventura en la que uno va descubriendo muchas cosas tanto de la persona con quien estás, como de uno mismo. Pero ¿qué pasa si no es lo que esperabas o te das cuenta de que no es lo que quieres? Tomar la decisión de terminar no es nada fácil, pero no por eso significa que hay que posponerlo, por eso, te traemos los siguientes consejos:

Terminar puede ser doloroso, pero es para un mayor bienestar

Créditos: Pexels

Reflexiona y ten en claro tus sentimientos

Antes de terminar la relación, primero asegúrate de que definitivamente es lo que quieres. Analiza y considera las razones y tus sentimientos de por qué quieres terminar la relación. Es normal tener altas y bajas en la relación, pero sí es una decisión que ya tomaste, adelante.

Elige el momento y espacio adecuado

Busca un "espacio neutral", es decir, ni en su casa, ni en la tuya, un espacio donde puedan hablar las cosas bien, con tranquilidad y privacidad. De preferencia evitar tiempos reducidos o en los que pueda haber mucho estrés y tensión, como lugares públicos o cerca de personas que conocen.

Se claro y honesto

Es importante ser honesto sobre tus sentimientos y aclarar que ya no quieres continuar la relación. Es crucial comunicar tus sentimientos de manera abierta y sincera.

Nuestras palabras pueden hacer más daño del que creemos

Créditos: Pexels

Evita la culpa

Trata de evitar caer en las culpas de sobre lo que hizo o no hizo esa persona, para la comunicación es mejor evitar que se ponga a la defensiva e iniciar una discusión. Solo habla desde ti, tus sentimientos, y porqué no funciona para ti. Tampoco trates de justificar o argumentar en exceso. Mientras comuniques claro que ya no quieres, también está bien. Al final de día es una decisión que tu tomas.

Ofrece espacio y tiempo

Al haber terminado, es importante darle espacio y tiempo para que procese lo sucedido. No presiones a la persona y evita el contacto constante. Respeta su proceso y si no quiere verte, te bloquea o borra fotos, esa ya es su decisión.

Mantén la privacidad

Lo que haya pasado en la relación, se queda en la relación, siempre cuando no quede de por medio tu integridad. De preferencia no divulgues lo sucedido, es parte de la privacidad y confidencialidad que tuvieron en la relación. Por lo que personas externas no tienen porqué andarse enterando de qué fue lo que pasó o cómo fue que terminaron. Evita compartir detalles íntimos y respeta la confianza que depositó la otra persona en ti.

Es importante ser empático y comprensivo

Créditos: Pexels

VR