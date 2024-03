Coreana se vuelve viral por llamar a las telenovelas mexicanas como "M-dramas" | VIDEO

La fiebre por la cultura coreana lleva años en su auge a nivel mundial y en pleno 2024 somos muchos los que aún estamos obsesionados con ella desde las rutinas de skin care para cuidar nuestra piel, pasando por la música y tendencias musicales, hasta no poder dejar de ver los dramas en los que el amor imposible siempre es el protagonista.

Sin embargo, cada vez es más claro que la influencia de Corea del Sur no es la única en llegar a otros países, ya que la cultura de México también ha llegado hasta Asia con la ropa de paca, pero también con nuestros programas de televisión como es el caso de las telenovelas mexicanas, mismas que ya fueron bautizadas como "M-dramas".

Sigue leyendo:

¿La boda perfecta no existe? Matrimonio se vuelve viral por su entrada con canción del América

Se dijo obsesionada con las producciones mexicanas. (Foto: TikTok @kimros.a)

¿M-Dramas? Mujer coreana se declara adicta a las telenovelas mexicanas

En los últimos días se ha hecho viral en TikTok el video de una joven coreana que aseguró que mientras muchas personas están ansiosas por ver los dramas originarios de su país, ella prefiere algo todavía más dramático y latino, como es el caso de las novelas de las que todos los mexicanos hemos escuchado e incluso visto en la tv.

"Ustedes obsesionados con los K-dramas y yo aquí con los M-dramas", escribió la joven en un video que se hizo viral en TikTok.

En la toma la joven tiktoker se muestra a ella viendo a la cámara y de fondo dos monitores de computadora reproduciendo una novela mexicana, un momento que llamó la atención de muchos y que ya es viral en la plataforma de videos. Pero hubo un detalle en particular y es que la mujer, identificada como Kim Rosa, las nombró como "M-dramas".

Ya tiene un "oppa". (Foto: TikTok @kimros.a)

"Ya terminé de ver 'Porque el amor manda', me tienen que recomendar más", añadió en su clip viral.

Finalmente, la coreana viral confesó que uno de los programas mexicanos que acaba de terminar de ver es "Porque el amor manda" y que está ansiosa por ver más; ante ello les pidió a sus seguidores algunas recomendaciones para ver.

"Novelas no, M-dramas sí", "ve mi corazón es tuyo, es como nuestro true beauty", "te recomiendo la novela de lo que la vida me robó", "qué dolor que nadie recomienda el aclamado M-drama de Amor en custodia", "ya vieron amixes, ya no son novelas, nosotros tenemos M-dramas" y "deberías ver Teresa", son algunos de los comentarios que se leen en su publicación viral, y a este último comentario, Kim Rosa aseguró que es el "siguiente" en su lista de telenovelas mexicanas.