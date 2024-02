“Cama de hielo”: la espectacular FOTO de un oso polar durmiendo en un iceberg gana un importante premio

La fotografía “Cama de hielo”, tomada por el británico Nima Sarikhani, ganó el prestigioso concurso Wildlife Photographer of the Year (WPY); en ella se ve cómo un oso polar tomó una siesta sobre un pequeño iceberg. Nima capturó poco antes de la medianoche el momento cuando exploró el remoto archipiélago de Svalbard, Noruega, a bordo de un buque de expedición.

La imagen muestra a un joven oso polar masculino y no solo le valió el reconocimiento entre más de 75 mil votantes sino que también le otorgó el galardón en un año de participación récord. Douglas Gurr, Director del Museo de Historia Natural, resaltó: "La impresionante y conmovedora imagen de Nima nos permite ver la belleza y la fragilidad de nuestro planeta. Su imagen, que invita a la reflexión, es un duro recordatorio del vínculo integral entre un animal y su hábitat y sirve como representación visual de los efectos perjudiciales del calentamiento climático y la pérdida de hábitats".

A muchos les pareció tierno. Foto: Nima Sarikhani.

Te puede interesar:

Curso de arte gratis en el Museo de Arte Moderno de NY, así puedes inscribirte

¿Es legal tener una jirafa como mascota en México?

Hubo más fotografías increíbles

"Es un gran honor para mí haber ganado este año el premio People's Choice de WPY, el concurso de fotografía de naturaleza más prestigioso. Esta fotografía ha despertado emociones fuertes en muchos de los que la han visto. Aunque el cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos, espero que esta fotografía también inspire esperanza: aún estamos a tiempo de arreglar el desastre que hemos causado", refirió Nima.

Son unas "madres" muy amorosas. Foto: Mark Boyd.

Entre los destacados finalistas de este concurso también hubo escenas increíbles, como la que tomó Mark Boyd titulada "Shared Parenting", una conmovedora imagen que captura el momento íntimo de dos leonas compartiendo la responsabilidad de cuidar a un cachorro de su manada. Por otro lado, las aguas heladas de un fiordo noruego sirven de telón de fondo para "Aurora Jellies" de Audun Rikardsen, donde dos medusas luna posan con una aurora boreal de fondo.

Parece una escena irreal. Foto: Audun Rikardsen.

También en Israel, "La tortuga feliz" de Tzahi Finkelstein deja ver la coexistencia armoniosa entre una tortuga de estanque de los Balcanes y una libélula, en el valle de Jezreel. Y en Italia, Daniel Dencescu capturó "Starling Murmuration", una impresionante postal de estorninos en vuelo, formando figuras en el cielo al atardecer.

Una perfecta conexión. Foto: Tzahi Finkelstein.

Ya comenzó la determinación para la edición 60

El Wildlife Photographer of the Year, una iniciativa del Museo de Historia Natural de Londres, no solo celebra la excelencia en la fotografía de naturaleza y vida salvaje sino que también actúa como un canal para la concienciación ambiental. Las imágenes presentadas a la 60 edición del concurso están siendo evaluadas por un jurado internacional de expertos y los ganadores se darán a conocer en la próxima ceremonia anual de entrega de premios, en South Kensington en octubre de 2024.