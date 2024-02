¿Es legal tener una jirafa como mascota en México?

En los últimos días ha ganado popularidad el nombre de la socialité Nirvana Hank, hija de Jorge Hank Rhon, quien presumió tener animales exóticos como mascotas. En un video, publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido mostró que en el patio de su casa vive una jirafa y además tiene una isla llena de monos.

El controversial video desató una ola de críticas contra la familia Hank, ya que diversos internautas y activistas aseguran que este tipo de animales no deberían vivir en cautiverio y mucho menos dentro de una casa, ya que necesitan espacio suficiente para desarrollarse y convivir con otros de su especie.

¿Es legal tener una jirafa como mascota?

Tras la polémica que desató el video de la socialité, miles de personas comenzaron a cuestionarse sobre sí es legal tener animales exóticos como mascotas. Al respecto existe la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual confirma que sí es legal tener animales exóticos como mascota, siempre y cuando estas especies no se encuentren en peligro de extinción.

No obstante, tener un animal exótico como mascota no es sencillo. Para tenerlos, las personas interesadas deben cumplir con una serie de requisitos, para garantizar que las especies tendrán una vida digna. Además, los interesados deberán solicitar una “Autorización de ejemplares exóticos como mascota o animal de compañía”, en la que se deberán entregar los requisitos y es un tramite gratuito.

¿La jirafa está en peligro de extinción?

Cabe mencionar que no todos los animales exóticos pueden vivir como mascotas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclara que las especies en peligro de extinción no pueden vivir como mascotas; la dependencia cuenta con un listado de especies que actualmente se encuentran en riesgo de extinción y que, por ende, no pueden vivir como mascotas.

Cabe mencionar que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la jirafa des considerada como un animal en peligro de extinción desde hace varios años atrás.