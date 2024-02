Sujeto le regala un automóvil a su expareja y las redes se dividen: "Agradezco lo que hizo por mí"

Grupos y Páginas de Tepic, en Nayarit, empezaron a circular la historia de una expareja que se ha viralizado por los recientes detalles dados a conocer por las redes sociales. Se trata de un hombre que decidió regalarle un automóvil a la mujer que fuera su novia, y que siempre será la madre de su hijo.

En una publicación que compartió en su perfil oficial, dio a conocer que hace casi un año que no se mantienen juntos como una familia, pues aseguró que para ellos "las cosas funcionan mejor no estando juntos"; sin embargo, tuvo un detalle inaudito que causó conmoción en Facebook.

Sujeto le regala un carro a su ex y se gana a todo Facebook

La historia que contó es la de sus primeros años como pareja, donde aseguró que tenían trabajos, pero que fue una sorpresa el embarazo, por lo que comenzaron a tener su presupuesto cada vez más ajustado, pero ella nunca se rindió, incluso le prestaba su auto a su pareja para que pudiera ir a trabajar hasta Ruiz, varios kilómetros alejado de su hogar.

"Pues total que queriendo y no le di buena carrilla al poderosisimo tiida (Su carro) y ella nunca lo supo pero yo me prometí que un día le iba a saldar esa cuenta y se llegó el día", escribió en la publicación que ya tiene miles de "compartidas" como alcance en Facebook.

Aseguró que se trata de un gesto que le debía por todo lo que hizo por él

El regalo fue ni más ni menos que una camioneta en color rojo, según por el agradecimiento que tiene por todo lo que algún día hizo por él. Y no dejó de remarcar que ya no son pareja, que ya no están más juntos como una familia, "pero gran parte de lo que hoy en día soy se lo debo a ella".

Agregó que como la madre de su hijo, no quiere nunca que estén "abajo", por lo que siempre buscará tener una buena comunicación, ser responsable para su pequeño, así como llenarlo solamente de ejemplos con mucho amor. Las redes, desde luego, se dividieron en opiniones tras conocer la noticia.

