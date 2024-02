Revelan el cartel del Tecate Emblema 2024, Sam Smith, Maneskin y Christina Aguilera lideran el evento

El famoso Tecate Emblema sigue sorprendiendo con su nivel de artistas, pues el evento ha confirmado a su Line Up estrella y la fecha de sus boletos, por lo que si piensas asistir te dejamos todo lo que tienes que saber de este increíble evento.

Pues del 17 al 18 de mayo, tendremos a artistas del nivel de Sam Smith, Marshmello, Maneskin y Christina Aguilera lideran este increíble evento, que te recomendamos no perderte.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Tecate Emblema 2024?

La preventa será por Ticketmaster y contará de 4 modalidades: la venta Beyond el 4 de marzo a las 9:00 AM y la Priority el 5 de marzo a las 9:00 AM, mientras que la preventa Citi Banamex será el 6 de marzo a las 2 pm, dejando la venta general hasta el 7 de marzo a la misma hora.

preventa Ticketmaster/Crèditos: Captura de pantalla

En cuanto a los precios, aún no se sabe cuánto costarán los boletos o los abonos, pero si lo comparamos con los años anteriores, podrían ser de hasta 4 mil pesos mexicanos, por lo que queda esperar a un anuncio oficial.

¿Dónde será el Tecate Emblema 2024?

Este año será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, este 17 y 18 de mayo de 2024, celebrando su tercera edición, así que no te lo puedes perder, ¿vas a asistir?