¿Por qué es malo usar a diario protector solar?

"Cuida tu piel", "usa bloqueador solar" y "el envejecimiento de la piel" son frases que por lo general se dicen cuando se habla de la salud de la piel y el uso del protector solar. Este producto se ha vuelto indispensable para mucha gente y muchas personas, incluyendo influencers, recomiendan su uso diario.

Sin embargo, hay un debate en torno al protector solar: ¿es malo usarlo diariamente? La duda se ha incrementado en Internet y las redes sociales, ante la ola de calor que azotará a diversos estados del país en la primavera y el verano, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque se suele recomendar el uso diario del protector solar, médicos indican lo contrario. Foto: Archivo.

Pros y contras del protector solar

Al ser un producto vinculado con la belleza y la salud, diversas marcas y empresas recomiendan usar diariamente protector solar. Destacan que aplicarlo en la piel ayuda a minimizar los efectos del sol, ya que este puede emitir diferentes radiaciones: ultravioleta, luz visible e infrarrojos. Comúnmente se habla de la luz ultravioleta que se divide en UVA y UVB, que son "factores de riesgo cuando de cáncer de piel se trata", explica La Roche Posay.

En contraste, una investigación de la revista Journal of the American Medical Association (JAMA) dio a conocer los resultados de una prueba efectuada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El estudio se enfocó en analizar si las sustancias químicas de cuatro bloqueadores son absorbidas mediante la piel y si viajaban hacia el torrente sanguíneo, indica The New York Times.

El el mercado hay variedad de protectores solares cuyo uso se recomienda que sea diario. Foto: Archivo.

Cronología para cuidar la salud

En 1997 un estudio publicado en The Lancet informó que el filtro UV oxibenzona aparecía en la orina

En 2008 una encuesta nacional de salud efectuada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) expuso que había oxibenzona en el 97% de las muestras de orina

En 2021 un estudio enfocado en madres en periodo de lactancia en un hospital suizo reportó que el 85% presentó filtros UV en la leche materna; sin embargo, la investigación destaca que esto no sólo pudo deberse al uso del protector solar, sino también de otros productos, como el champú y maquillaje que igual contienen filtros UV

Es por ello que continúa el debate de si es conveniente o no usar diariamente protector solar. Hasta 2019, Kanade Shinkai, dermatóloga de la Universidad de California, en San Francisco, expuso lo siguiente: “Realmente no sabemos cuál es la dosis adecuada para prevenir el cáncer de piel ni si debe ser distinta para los diferentes agentes o incluso para las distintas combinaciones de agentes que se usan en los bloqueadores solares”.

Lo conveniente es que las personas acudan con un médico y luego con un dermatólogo para que los evalúen y sepan cuál es su estado de salud, así como cuáles son las necesidades que tienen en torno al cuidado de la piel. Esto podría disminuir el margen de padecimientos, además de que es parte de un control para cuidar de la salud de manera integral.