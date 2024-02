No más cursos de Excel, lanzan una versión con Inteligencia Artificial que te lo hará más fácil, ¿cómo acceder?

Seguro estás cansado de abrir un tutorial de YouTube cada vez que quieres hacer algo nuevo en tu hoja de cálculo, y no tienes el tiempo suficiente para tomar uno o varios cursos que se dan a través de internet o de manera presencial sobre el uso de tu programa para dominarlo al cien por ciento.

Pues ya no estés triste, porque la internet nos ha traído una plataforma para usar hojas de cálculo con la Inteligencia Artificial, y hacerlo todo mucho más fácil. Todo lo que tienes que hacer es entrar, transportar tus datos, y empezar a manejar el programa como todo un profesional.

Se trata de una herramienta conocida como Rows, solamente debes registrarte gratis y podrás utilizarla sin freno. De acuerdo con la propia página, se trata de un editor de hojas de calculo con la modernidad tecnológica que hoy en día ha transformado la forma en como interactuamos con la internet.

¿Qué vas a encontrar en esta IA? Una hoja de calculo que podrás moldear a tu gusto. Puedes hacer fórmulas, atajos, entre otras funciones que te pueden resultar familiares, sin la necesidad de que te sepas decenas de combinaciones de teclas. También puedes crear informes completamente profesionales.

Dentro de la propia aplicación podrás hacer la importación de todo tipo de documentos, con el objetivo de manipular después los datos que sean parte de la hoja de cálculo. Estos son los formatos que podrás meterle sin necesidad de una conversión o pago extra:

Hojas de Cálculo de Google

Noción

Google Analytics 4

HTTP

Instagram

Anuncios de Facebook

YouTube

Gmail

Consola de Búsqueda de Google

Mapas de Google

Páginas de LinkedIn

Google Translate

Tu correo electrónico

Muchos más

Lamentablemente no se trata de una herramienta gratuita, y deberás pagarla con cargos tanto mensuales como anuales. Tienes una versión gratis donde puedes agregar invitados ilimitados, hojas de cálculo ilimitadas, 3 integraciones, y programación diaria. Si no es todo lo que satisface, entonces avanza en las opciones. Existen las versiones Pro, Plus y Empresa.

A través de los planes podrás explorar cada vez más herramientas de la Inteligencia Artificial, por ejemplo, resumir las conclusiones de un conjunto de datos, hacer preguntas y obtener como resultado tablas, entre otras cosas, clasificar y etiquetar tus textos, encuentras reseñas de productos, encuestas de retroalimentación, etcétera.

¿Qué es Excel y las hojas de cálculo?

Las hojas de cálculo son una herramienta donde puedes organizar, analizar y visualizar datos numéricos. El primer lanzamiento fue de Microsoft Excel en el año 1985, y desde entonces se ha vuelto una herramienta básica para todos los negocios o profesionales de la información, las matemáticas, el análisis, etcétera.

Las hojas de cálculo permiten a los usuarios crear tablas, realizar cálculos automáticos, generar gráficos y organizar información de manera eficiente. Se utilizan en diversos campos, como contabilidad, ingeniería, planificación financiera, seguimiento de inventario y análisis de datos.

Generalmente se necesitan varios cursos y varios meses de práctica para poder dominarlo al cien por ciento, aunque siempre está en constante cambio y actualización. Es una curva de aprendizaje realmente complicada, donde debes poner atención hasta en el más mínimo detalle, pues podrías equivocarte varias veces.