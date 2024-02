Bissú: ¿qué tan bueno es este maquillaje, según Profeco?

Si estás buscando un maquillaje que sea de calidad y buen precio esta información te será de utilidad, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a diversas marcas de cosméticos con la finalidad de conocer qué tan buenos son y si ofrecen todo lo que prometen en su etiqueta. Entre esas marcas se analizó un producto de la marca Bissú.

Los resultados de este análisis se publicaron en la Revista del Consumidor del mes de noviembre del 2022 y mostraron que es una marca mexicana que bien puede competir con otras de más prestigio como Chanel o Dior, pues en general está muy bien evaluada, salvo un detalle que te explicaré a continuación.

Descubre que tan buena es la calidad de la marca Bissú.

Bissú un maquillaje mexicano que está al nivel de un Chanel

Es un producto que tiene buena relación entre calidad y precio.

La marca mexicana Bissú fue evaluada junto a otras de alta gama como Chanel o Dior, y los resultados son sorprendentes, pues tiene una calificación buena que la pone al mismo nivel, pues se evaluaron cuestiones como qué tan duradero es sobre la piel, si es fácil de aplicar y elimina el brillo de la piel. Entre sus cualidades bien evaluadas están:

Fácil de aplicar

Cubre imperfecciones

Elimina el brillo de la piel

Da luminosidad

Ligero durante la aplicación

Buena adherencia a la piel durante la aplicación

Sin embargo tiene un punto negativo, pues no puedo comprar una leyenda en su empaque que dice: "ayuda a controlar el exceso de grasa en el rostro" y "larga duración para una apariencia impecable por más tiempo". Por esto se ganó la etiqueta no comprobó. Aunque esto no quiere decir que sea un mal producto, ya que su evaluación salió igual que la de maquillaje en polvo de las marcas Dior o Chanel.

Lo puedes comprar por poco más de 100 pesos.

¿Dónde comprar maquillaje Bissú?

El maquillaje Bissú está se puede comprar directamente en su sitio web, en un precio estimado de 107 pesos. También se puede comprar en otras plataformas como Amazon o tiendas autorizadas. Es una de las marcas mexicanas de maquillaje que ha cobrado gran popularidad entre chicas y grandes, ya que ofrece productos de calidad a un precio bastante accesible.