Revendedor del Costco ahora se renta para el 14 de febrero: "Como si fuera su marido o su novio"

Jesús, quien se hizo viral por revender rosca de reyes del Costco, volvió a llamar la atención de los internautas, pues ahora piensa poner un nuevo negocio para el 14 de febrero. De acuerdo a lo que dio a conocer en su cuenta de TikTok, está pensando en rentarse como "marido" o "novio" durante este día del amor y la amistad.

El polémico revendedor reapareció hace unos días en su cuenta de TikTok, conocida con el nombre de Jesús a mi estilo, esto para dar a conocer que ha pensado en tener un nuevo emprendimiento. Durante estas fechas de San Valentín, el joven notó que hay muchas mujeres que están solas, por lo que él podía ayudarlas este día.

Revendedor de Costco se renta para el 14 de febrero

El joven originario de Mexicali, Baja California, indicó que con motivo de la fecha de San Valentín propone ofrecerse como acompañante para mujeres solteras, pues explicó que a muchas les da "vergüenza" estas solas durante este día, en el que la mayoría de las personas la pasan con sus respectivas parejas.

"Se me acaba de ocurrir una buena idea de negocio gente ¿y si me rento para las viejas solteronas este 14 de febrero? Como si fuera su marido, su novio para que queden bien con la gente pues... Porque ya ven que muchas les da vergüenza, les da vergüenza llegar a una parte sin novio", dijo en el video el revendedor, quien nuevamente causó polémica con sus declaraciones.

De acuerdo a lo que platicó en su pequeño clip, el servicio incluiría expresar afecto hacia estas mujeres durante el evento y llevar regalos, sin embargo, sus clientas deberían de comprar sus obsequios. "Pues yo voy a llegar y 'yo soy el novio', voy a llegar acá el 'que onda mija, te quiero mucho', les llevo un regalo acá por el 14. Obviamente el regalo lo van a comprar ellas, eso es obvio no? porque va con los gastos, pero yo creo que sí sería una buena idea gente", señaló.

Tunden al revendedor al Costco

Aunque él considera que esta idea podría ser exitosa, muchas personas lo criticaron en los comentarios. En tanto, hubo otros que se lo tomaron con humor: "eh we ya la raza no sabe si lo dices de jugando o de verdad jaja", "ya ya mijo ya", "Ay bb, vas a quedar en banca rota JAJJAAJAJ", "Si no te quieren el resto del año, qué te van a estar rentando" y "no creo que jale Bro, te recomiendo revender roscas del Costco mejor", son algunos comentarios que se leen.