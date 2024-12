Un estudio revela el truco fácil para aumentar la masa muscular en el gimnasio entre series

Ganar masa muscular no es solo una cuestión estética, sino también un factor clave para mejorar nuestra salud y rendimiento físico. Al aumentarla, fortalecemos nuestros huesos, aceleramos nuestro metabolismo y reducimos el riesgo de lesiones. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, es fundamental complementar el entrenamiento de fuerza con estiramientos.

Si quieres optimizar los resultados en el entrenamiento te revelamos un truco para aumentar la masa muscular. Investigaciones recientes señalan que es efectivo mezclar estiramientos con el levantamiento de pesas. Te revelamos cómo debes hacerlo.

Conoce cuál es el truco para aumentar músculo en tu entrenamiento. Fuente: Pinterest

Este es el truco para aumentar la masa muscular entre series

Un estudio publicado en Frontiers in Sports and Active Living, explora el método de los estiramientos entre series para aumentar la masa muscular. Ello significa realizar estiramientos estáticos durante los periodos de descanso entre series de levantamiento. Este truco no implica aumentar el tiempo de entrenamiento. Los investigadores realizaron pruebas en animales y en humanos.

Si quieres aumentar la masa muscular con este nuevo truco debes poner en práctica los siguientes consejos:

- Estira el músculo de trabajo inmediatamente después de la fase excéntrica final de una serie.

- Mantén los estiramientos durante al menos 20-30 segundos.

- Realiza los estiramientos hasta un nivel de incomodidad percibida de 8 sobre 10.

- Los músculos dominantes de contracción lenta (tipo I), como el sóleo, pueden obtener mayores beneficios. Investigadores sugieren realizar estiramientos entre series de entrenamiento para aumentar masa muscular. Fuente: Freepik

Las nuevas pruebas sugieren que el estiramiento entre series puede mejorar las adaptaciones musculares en comparación con los programas tradicionales de entrenamiento de resistencia sin aumentar el tiempo de ejercicio. Se descubrió que los del grupo de estiramientos desarrollaron el mismo grosor muscular que los que se sometieron a la rutina de levantamiento.