La ciencia confirma si incrementar bastante el volumen semanal de entrenamiento lleva a ganar músculo de forma rápida o

¿Cuántas series se necesitan realmente para ganar músculo? El volumen de entrenamiento, que abarca el número total de series por grupo muscular y por semana, es un factor clave para maximizar los resultados. Sin embargo, determinar cuál es el óptimo, es complejo y depende de diversos factores individuales.

El volumen de entrenamiento ideal varía según el individuo. Factores como el nivel de experiencia, los objetivos personales, la genética y la capacidad de recuperación influyen en la respuesta al entrenamiento. Los músculos más grandes, como los cuádriceps, suelen requerir mayor volumen que los más pequeños, como los bíceps.

La ciencia revela cómo incide el volumen de entrenamiento en la ganancia de masa muscular. Fuente: Freepik

¿Qué dice la ciencia sobre cómo ganar músculo?

Un reciente estudio publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise investigó la relación entre el volumen de entrenamiento y las ganancias de masa muscular. Los investigadores analizaron cómo diferentes rutinas de ejercicios y frecuencias de sesiones influían en la hipertrofia y la fuerza. El objetivo era determinar si existe un punto de en el que se gana músculo de forma rápida de acuerdo con la cantidad de repeticiones extendidas en el tiempo.

Los resultados del estudio revelaron una tendencia interesante y es que aunque un mayor volumen de entrenamiento se asoció con un ligero aumento de músculo, la diferencia no fue significativa. Ello revela que existe un punto de rendimiento decreciente. Aumentar el volumen más allá de cierto límite no produce ganancias proporcionales y puede generar fatiga excesiva.

Los resultados demostraron que un mayor volumen puede contribuir a un ligero aumento de músculo. Fuente: Freepik

Aunque un mayor volumen puede contribuir a un ligero aumento de músculo, no es necesariamente la clave para maximizar los resultados. Otros factores como la intensidad, la técnica y la nutrición también juegan un papel fundamental. Por tanto, es importante encontrar un equilibrio entre el volumen de entrenamiento y la capacidad de recuperación individual.