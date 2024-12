Los horóscopos navideños de Mhoni Vidente, ¿qué te deparan los festejos de Noche Buena?

Se acerca la época más feliz, o eso se supone, de todo el año. A lo largo de dos semanas, las fiestas no paran para todos aquellos que festejan la Noche Buena y el Año Nuevo con todo el fervor del mundo. A pesar de que nació como una celebración religiosa, poco a poco ha ido mutando, según el paso de las generaciones.

Pero si hay algo que nunca dejan de buscar, son los famosos horóscopos navideños para Navidad. Muchos quieren saber cómo la van a pasar, tienen ganas de festejar a todo lo que da, reunir a la familia o simplemente pasarla en la casa de sus respectivas parejas.

Claro que esto les causa una gran ansiedad, pues el nerviosismo de ver a sus familias reunidas, preparar la cena por largas horas, la ropa que utilizarán, entre otras tantas cosas que podrían salir mal. Por ello, Mhoni Vidente se ha dado a la tarea de brindar lo que le depara a los signos durante las fiestas decembrinas.

Consulta tu signo y sus predicciones para Navidad. Crédito: Facebook / @MhoniVident

Aries

Semana de entender que la paz y el amor llego a tu vida y no sabotearte tú mismo la felicidad que en estos navideños que muy significativos para tu signo trata de tener el perdón en tu corazón y sanar heridas del pasado, tu signo Aries es algo complicado en cuestiones de amor así que trata de relajarte y disfrutar de estos días navideños compras un regalo de última hora para un familiar casi siempre el Aries es muy olvidadizo por eso siempre necesita que alguien más le recuerde lo que tiene que realizar , trata de organizarte bien para la cena de navidad y que no te falte ningún invitado recuerda que el signo de Aries es que el pilar familiar y siempre quiere juntar a todos sus seres queridos, cuídate solo del frio recuerda que tu punto débil es la garganta y pulmones trata de tomar más vitaminas C para que tengas más fuerza, no te sientas mal si alguien especial no te hace ningún regalo recuerda que lo más importante estar unidos, tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 01,77 tu color es el rojo trata de incluir tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Tauro

Semana de tener mucha prisa por sacar todos los pendientes de la oficina y cerrar bien el año que está pasando por eso te recomiendo que trates de organizarte bien tu tiempo y llevar acabo todo en tu ámbito laboral que yo se que tu signo es muy responsable y siempre cumple con sus deberes, recuerda que también necesitas rodearte de las personas que más te quieren y por eso en estos días navideños trata ya de disfrutar de tu familia y olvidarte un poco de tu tensión laboral, te vas de viaje y visitas a unos familiares para el año nuevo, organizarte para tus compras de regalos navideños trata de no gastar mucho y hacer la compra indicada para esa persona especial, En este día 24 de diciembre es de estar en paz con nosotros mismos y si tiene algún rencor trata de olvidarlo y disfrutar del ambiente navideño, te llega un dinero extra por lotería en en premio mayor del 24 de diciembre con los números 06,19 tu color es el azul trata de usar mucho perfume para la buena suerte este más fuerte contigo.

Géminis

En esta semana navideña que casi termina el año tiene que hacer un balance de todo lo que realizaste y saber que es lo que te falto por hacer y tener como prioridad el próximo año recuerda que vas a ser unos de los signos con más fortuna y recomendación se mas discreto en tu vida profesional, en este día 24 de diciembre prende una vela de color blanca y dedícasela al niño Jesús y pídale lo que tanto deseas y veraz que pronto será cumplido, van ser días de volverte a enamorar de alguien del signo de acuario o libra que va ser tu pareja ideal, cuídate de problemas con el alcohol trata de controlarte al brindar y guarda energías para la fiesta de Año Nuevo, problemas con la gastritis e intestino trata de no abusar de las comidas , en cuestiones de regalos te va venir una sorpresa que no esperabas y te hará sentir de lo mejor por parte de tu pareja, en la fiesta navideña vas a tener muchos invitados en tu casa y veraz que va ser un día muy especial para tu signo, tendrás un golpe de suerte en el premio mayor del día 24 de diciembre con los números 11,40 tu color es el verde fuerte.

Consulta tu signo y sus predicciones para Navidad. Crédito: Canva

Cáncer

Semana muy especial para ti y más porque tu signo es el más sentimental del zodiaco en estos días navideños y sentirás que por fin vino a ti la persona indicada para ser feliz y hablaras de un compromiso firme y te llega un regalo de un anillo o reloj, cuídate de los comentarios entre la familia es mejor no opinar y disfrutar de la cena navideña si están en trámite de una herencia un problema familiar es mejor discutirlo en otro día, haces preparativos para comprar una piñata y hacer una posada en grande con todos tus amigos haz lo que te salir de lo mejor, tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 00,24 tu color es el blanco trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, te llega familiares de fueras para pasarla contigo en estos días, te llega un regalo de una mascota que te hará muy feliz.

Leo

Semana de estar con alguien muy especial y celebrando una posada recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre necesita de una pareja para sentirse bien y en estos días navideños regresa alguien que se fue y tendrás la oportunidad de empezar de nuevo en lo sentimental, te llega una junta de última hora en tu trabajo para revisar las ventas y proyectos nuevos del próximo año así trata de cumplir con todo tu ámbito laboral, te compras ropa y zapatos para estrenar este día 24 de diciembre recuerda que tu signo le gusta ser el que más lo vean así compra colores negro y rojos en la ropa con una detalles de dorado, cuidado con los vicios y el alcohol trata de controlarte en los brindis para que no tengas problemas de enfermedad estomacal, tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 07,13 tu color es el rojo y naranja y en este día recibe un regalo que no esperabas que te hará muy feliz.

Virgo

Semana de estar muy feliz por fin estas en los días navideños recuerda que tu signo siempre busca un motivo para reunir a la familia y esta ocasión es muy especial para ti y más porque te toca arreglar toda y hacer lo regalos de esa personas especiales y hacer la cena de la noche buena así trata de organizarte y veraz que todo sale de lo mejor, es el momento ideal de decirle a esa persona que amas de casarse , te llega la invitación a salir de viaje para la próxima semana para estas con tu familia unida en el año nuevo, te llega un regalo que no esperabas que te va gustar mucho, tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 16,20 tu color es el amarillo y plateado solo trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, recuerda que lo más importante en la navidad es quitarse los rencores y abrazar a tus seres queridos. Consulta tu signo y sus predicciones para Navidad. Crédito: Canva

Libra

En esta semana va ser de doble suerte rápida para tu signo es decir la fortuna te abraza en cuestión de lotería y juegos de azar con sus números 03,28 tu color es el naranja y juégalo este día 24 de diciembre y recuerda que tu signo es uno de los más cumplidos con los detalles y regalos así que tomate tu tiempo para hacer esas comprar especiales, en estos días navideños a tu signo le gusta mucho estar preparando la cena e invitar a toda la familia para convivir recuerda que tú eres el mejor anfitrión en este temporada, sales de viaje a visitar a unos familiares en año nuevo, compras unos regalos que te hacían falta de última hora recuerda no gastar mucho solo lo necesario, cambias el look para esta navidad y verte de lo mejor, eres el más carismático del zodiaco y por eso siempre vas a tener personas que te quieren al lado tuyo, este día 24 de diciembre prende una vela de color blanco para las personas que ella no están contigo celebrando y pedir la paz en tu corazón.

Escorpión

Semana de muchas sorpresas agradables que la fortuna te rodean en estos días y recibe familiares de fueras para juntarse en esta noche buena y pasar una navidad increíble solo trata de cuidarte de problemas de estómago y gastritis trata de comer moderadamente, te llega un premio en este día 24 de diciembre con los números 05,24 tu color es el azul y blanco, recuerda que en esta época tu signo le gusta juntar a todos los amigos y familia en una posada así trata de organizarla, tendrás una junta de última hora en el trabajo para revisar los nuevos proyectos del año 2025, recuerda que a tu signo siempre le va muy bien en los días navideños y más porque tu energía se expande con más fuerza por este recomiendo que este día 24 de diciembre prendas una vela de color roja y pidas al niño Jesús que llene tu vida de paz y amor y veraz como se va cumplir de inmediato , ten cuidado con los gastos excesivos trata de no comprar lo que no vas a necesitar, eres muy bueno para hacer cenas navideñas y este día 24 no será la excepción que tú vas a preparar esa rica comida para convivir con tus seres queridos.

Sagitario

Semana de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al orden tus obligaciones recuerda que ya te vas de vacaciones y necesitas dejar bien todo en tu trabajo y no se te olvide brindar con tus compañeros en estos días para recibir buenas energías, pienses mucho a futuro y hacer un negocio recuerda que tu signo en el próximo año va estar con la suerte de emprender algo propio y tendrás mucho éxito, ten cuidado con el alcohol y los vicios en estas fiestas navideñas y más porque tu signo no tiene control así que trata de pasártela de lo más sanamente que puedas y disfrutar a tus seres queridos, te llega unos familiares de fuera para pasar navidad contigo recuerda que este día 24 de diciembre va ser de suerte con los números 19,80 tu color es el rojo trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, recibe un regalo por parte de un amor nuevo que te hará muy feliz, ya estas preparando tu viaje para este año nuevo. Consulta tu signo y sus predicciones para Navidad. Crédito: Heraldo de México

Capricornio

Semana de estar comprando los últimos regalos navideños recuerda que a tu signo siempre quiere quedar bien con todos y por eso es el signo más regalador y detallistas, va ser unos días de estar en paz contigo mismo y con los que te rodean y que te va tocar hacer la cena de noche buena así que trata de organizarte en todos los detalles, recibe doble regalo uno por tu cumpleaños y otro por navidad que siempre tu signo es el más festejado del zodiaco, ten paciencia a tu pareja recuerda que en estos días todos estamos más sentimentales así trata de comprender y estar en paz, te busca un amor del pasado para volver trata de cerrar ese círculo y comenzar de nuevo en otra parte , tendrás un golpe de buena suerte con los números 21,30 en este dia 24 de diciembre y tu color es el verde y rojo , te llega un dinero extra y bono de compensación por tu trabajo de este año que casi termina ,ten cuidado con el alcohol y trata de no tomar demasiado para que no te enfermedades y que esta navidad sea un buen pretexto para pasarlo de lo mejor.

Acuario

Semana de estar analizando que debes hacer para estar en paz con todos los que te rodean y dejar a un lado ya los rencores estamos en los días del perdón así trata de relajarte y pasarla de lo mejor estos días navideños que tendrás una sorpresa de un amor verdadero que te dar un regalo muy espacial, haces una posada con piñata para juntar a tus amigos y familiares y hacer un intercambio de regalos, tendrás un golpe de suerte el día 25 de diciembre con los números17,88 tu color es el blanco y verde y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, ya decide a cambiar tu coche por uno más reciente es tiempo de progresar y darte golpes de abundancia, recuerda que a tu signo le toca juntar a la familia un día después de navidad para el recalentado y convivir con la familia.

Piscis

Semana de estar de lo más relajado y contento con tu familia recuerda que a tu signo le gusta ser el mejor anfitrión en cuestiones de cena navideña que eso te hará sentir de lo mejor y con es el cocinero del zodiaco le encanta hacer la mejor cena y convivir con sus seres queridos solo trata de no ponerte sentimental y pasarla de lo mejor que es una vez al año cuando todos se juntas para celebrar la felicidad, te llega un regalo que no esperabas por parte de tu pareja , haces unas compras de última hora para la cena de navidad ,ten cuidado con problemas de garganta y pulmones trata de no resfriarte, yo sé que el amor es tu punto débil y tu pareja es la persona ideal solo trata de no darle tanta importancia a los problemas del pasado y pasar una Navidad de lo mejor , tu números de la buena suerte son 08,29 en este 24 de diciembre y te sacas un coche en un sorteo grande, te cambias el look y compras ropa para estrenar en Navidad que tu color es el rojo y negro.

Sigue leyendo:

La Güera de las Estrellas revela cuáles son los mejores regalos para los SIGNOS y las predicciones del horóscopo negro