El reloj del apocalipsis enciende las alarmas del mundo, según expertos

El Reloj del Apocalipsis fue creado en 1947 por un grupo de expertos del Bulletin of Atomic Scientis como un método de medición para determinar cuán cerca está la humanidad de su final. Cada vez que suceden hechos catastróficos o existen amenazas bélicas, el mismo se mueve cada vez más cerca de las 12 horas. A lo largo de los años, ha evolucionado para considerar otras amenazas, como el cambio climático, la proliferación de tecnologías peligrosas y las crisis sociales y políticas.

Cada año, un panel de científicos, incluidos físicos y expertos en políticas internacionales, evalúa las amenazas globales y ajusta las manecillas del reloj. Su mensaje es claro y es que la humanidad tiene el poder de alejarse de la destrucción, pero el tiempo para actuar es limitado. En los últimos años, las amenazas globales han aumentado, lo que ha llevado al reloj a marcar su momento más cercano a la medianoche.

El Reloj del Apocalipsis fue creado en 1947 por un grupo de expertos del Bulletin of Atomic Scientis. Fuente: Pinterest

¿Qué significa que este reloj esté cerca de la medianoche?

Esta semana, el Reloj del Apocalipsis volvió a moverse y está a solo 90 segundos de la medianoche, algo inédito desde su creación. Ello marca el fin de la humanidad. Se trata de algo inédito en la historia de este método, lo que significa que el ser humano está más cerca que nunca de su autodestrucción.Según explicaron los especialistas, esto se debe a las tensiones entre Rusia y Ucrania, lo cual encendió las alarmas de una posible Tercera Guerra Mundial. También está el conflicto de Israel y Palestina.

Es importante remarcar que el Reloj del Apocalipsis también se mueve ante hechos catastróficos naturales, como fueron los terremotos que sufrió Japón en 2011 y desataron un desastre nuclear. También ocurre cuando impactan potentes huracanes en países como México o Estados Unidos, tal como ocurrió el año pasado en Acapulco con Otis.

El Reloj del Apocalipsis es un recordatorio de que el destino de la humanidad está en nuestras manos. Fuente: Pinterest

Vale destacar que pese a esta información alarmante sobre el simbolismo del reloj, no todo está perdido. El Bulletin of the Atomic Scientists lo utiliza como una herramienta para concienciar y promover acciones inmediatas. Alejar las manecillas depende de medidas concretas, como la cooperación internacional, el desarme nuclear, la lucha contra el cambio climático y la regulación ética de nuevas tecnologías. El Reloj del Apocalipsis es un recordatorio de que el destino de la humanidad está en nuestras manos.