¿Le pegó los piojos? Joven se hace viral por contar su experiencia al conocer a Ed Sheeran

¿Te imaginas conocer a tu cantante favorito y pegarle lo piojos? Una historia que engloba estos dos hechos casi improbables se está haciendo viral en TikTok y por rara o divertida que parezca, sí ocurrió en realidad en nuestro México mágico y la protagonista de este relato lo reveló al mundo entero, por lo que los internautas ya están etiquetando en la publicación al otro implicado, nada más y nada menos que el cantante Ed Sheeran.

En TikTok hay un nuevo trend protagonizado por el meme de Pepe el Langostino en el que con su extraña expresión cuentan historias que los dejaron con cara de "no puedo creer que esto ocurrió. Aunque hay todo tipo de historias, como la de una joven que confundió glucemia con leucemia o el de una joven que hizo un caos en su casa sólo por intentar prepararse unas enfrijoladas, uno de los que ya encamina a ser el ganador del reto es el que una mujer que asegura, le habría pegado los piojos a Ed Sheeran en su visita a México del 2017.

La historia fue compartida originalmente por la protagonista, Paola (@paolautnerosss en TikTok) y desde hace unos días es la más viral de la plataforma, tanto que incluso el chismecito ya se tradujo al inglés, donde usuarios mexicanos y de otras partes del mundo están etiquetando en los comentarios a Ed Sheeran, para que reacciones, confirme o desmienta si es que en su visita a México se le pegaron los piojos o no.

A través de su cuenta personal, Paola explicó que además de sus familiares, jamás había contado esta historia; recuerda que a los 16 años era muy fan del intérprete de "Perfect" y que casualmente en 2017 el británico ofreció un concierto en nuestro país, aunque desgraciadamente ella no tenía un boleto. Sin embargo, gracias a un concurso logró conseguir un acceso Meet & Greet, aunque ella no era de la ciudad en la que se ofrecería este evento, por lo que además tuvo que viajar hasta Monterrey, Nuevo León.

En medio de la emoción de la joven por poder conocer a su ídolo, Ed Sheeran, tuvo un pequeño problema y es que comenzó a rascarse demasiado la cabeza y a tres días del concierto ella y sus familiares se dieron cuenta que tenía piojos. Aunque intentó de todo para quitárselos (incluyendo cortarse el cabello), la plaga en su cuero cabelludo no cesaba, por lo que tuvo que ir así al Meet & Greet.

"Me sentía muy triste, pero conocer a Ed Sheeran era mi sueño y no podía perder la oportunidad. Solamente dieron 10 convivencias en todo México. Así que dije ni modo, me voy a ir con piojos. Mi mamá me acompañó a Monterrey y el M&G era antes del concierto. Yo trataba de no hacer contacto con nadie para no pasarles los piojos", contó.