Roro Bueno, polémica tiktoker, sorprende al crear una réplica de Notre Dame en galleta de jengibre para Navidad

La noticia sobre la reapertura de la Catedral de Notre Dame dio la vuelta al mundo por la importancia histórica de la joya arquitectónica de París, aunque para Roro Bueno significó una fuente de inspiración para hacer su primera “casita de jengibre” en Navidad. Sin embargo, la tiktoker se volvió tendencia de nuevo por llevarlo a otro nivel con una impactante creación que tiene elaborados detalles preparados desde cero.

La influencer española, de 22 años de edad, compartió un video en sus redes sociales que acaparó de inmediato la atención de los internautas, pues explica paso a paso la manera en la que elaboró una replica de Notre Dame con galleta de jengibre. Desde dibujar los planos para los moldes hasta recrear los vitrales con caramelos triturados, Roro Bueno cuidó cada detalle en su “casita” que es parte de las tradiciones en Navidad.

De acuerdo con lo relatado por la creadora de contenido, tardó más de 40 horas y cocinó ocho tandas de galletas para obtener cada una de las piezas que formaron la replica de la Catedral de Notre Dame. Aunque su creatividad no concluyó con eso, pues también mostró como el interior tiene luces que resaltan los vitrales de caramelo y añaden magia a su ya sorprendente creación.

¿Por qué Roro Bueno ha generado tanta polémica en redes?

Esta no es la primera creación con la Roro Bueno ha dado de qué hablar, pues ganó popularidad en redes sociales por los elaborados platillos que prepara aparentemente con la intención de complacer los antojos de su novio, Pablo. Pan, queso y pasta cocinados desde cero son sólo parte de las creaciones que la influencer ha competido y que se suman a otras como prendas de vestir y libros.

Debido a esto la creadora de contenido ha sido señalada de promover el movimiento “Tradwife”, una tendencia que crece cada vez más en redes como TikTok e Instagram entre jóvenes influencers generando debate por fomentar el regreso a los roles de género tradicionales de amas de casa, tal y como en la década de los 50 priorizando el cuidado del esposo y los hijos.

Al respecto, Rocío Bueno respondió a las críticas en una entrevista para la cadena 8TV de Cataluña donde puntualiza en que no cocina para complacer a su novio, sino porque es algo que le apasiona: “Yo soy feminista, pero no del feminismo de las mujeres que megritan en la calle ‘esclava’ y todas esas cosas que me dicen que hago para dañar el colectivo. Apoyo a las mujeres para que ellas hagan lo que quieran, pero no me están respetando a mí por cocinar, que es mi pasión”.

Roro Bueno ha generado debate por sus creaciones y ha sido señalada de promover el movimiento "tradwife". Foto: IG @whoisroro

