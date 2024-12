La canción desconocida de Neil Young que habría inspirado "Triste canción", uno de los grandes éxitos de El Tri

Una de las bandas que ha cimentado el rock en español es, sin duda alguna, El Tri. Fundada en 1968 en la Ciudad de México bajo el nombre de Three Souls in My Mind, la agrupación ha sido pionera en la música en español, fusionando géneros como el rock and roll, el blues y el rock urbano; en ese año Alex Lora, junto con Carlos "Charly" Hauptvogel y Miguel "El Zoita" Flores formaron la banda y aunque inicialmente interpretaban versiones de canciones en inglés, influenciada por el rock estadounidense y británico, fue en 1971, durante el Festival de Avándaro que decidieron cantar en español para conectarse mejor con su audiencia local.

En 1981, tras diferencias internas, Alex Lora y Charly Hauptvogel decidieron separar sus caminos y Lora fundó una nueva banda que, en 1984, adoptó el nombre de El Tri, inspirada en la forma en que sus seguidores se referían coloquialmente al grupo. Con esta nueva formación, El Tri consolidó su estilo único y comenzó a componer canciones originales que abordaban temas sociales y políticos, resonando profundamente con el público mexicano.

A lo largo de su carrera, El Tri ha lanzado numerosos álbumes y sencillos que se han convertido en clásicos del rock en español, pero una de las canciones que perdura en la memoria colectiva es "Triste Canción" que a pesar del paso de los años continúa siendo coreada en cada una de sus presentaciones. Incluida en su álbum debut "Simplemente" de 1984, esta canción ha sido interpretada como una balada de amor etérea y nostálgica, sin embargo, existe una teoría que sugiere que ésta podría estar influenciada por "Like a Hurricane" de Neil Young, una pieza lanzada en 1977.

La canción de Neil Young que habría influenciado a El Tri

Si bien es cierto que todas las composiciones pueden estar inspiradas en varios cantantes y ritmos, las leyendas del rock en México afirman que Alex Lora habría usado al mismísimo Neil Young para crear "Triste Canción". Y es que "Like a Hurricane" parece ser la inspiración detrás de este himno mexicano. Incluida en su álbum "American Stars 'N Bars" de 1977, la canción de Neil Young se caracteriza por su potente riff de guitarra y una letra que describe una relación apasionada y tumultuosa.

La frase "eres como un huracán" es central en la canción, simbolizando la intensidad y el impacto de la persona amada en la vida del narrador. Por otro lado, "Triste canción" de El Tri presenta una letra que describe una relación idealizada y soñada, donde los protagonistas se unen en un amor eterno y perfecto; la canción utiliza metáforas como "él es como el mar, ella es como la luna" para ilustrar la conexión entre dos amantes que viven un mar de emociones intensas.

Al analizar ambas canciones, se observa que comparten elementos líricos y temáticos similares, especialmente en la representación de una relación intensa y trascendental. La frase "eres como un huracán" de Neil Young podría haber inspirado la metáfora en "Triste canción" de El Tri, donde se comparan los amantes con el mar y la luna, elementos naturales que evocan fuerza y misterio. Pero a pesar de que ambas canciones parezcan estar estrechamente relacionadas, ésto sólo es una leyenda urbana, pues no se ha comprobado que exista una conexión real entre los artistas.

¿De qué trata "Triste Canción" de El Tri?

"Triste Canción" de El Tri es una profunda balada que explora una relación romántica marcada por la melancolía y la resignación ya que la letra describe a dos amantes cuya conexión es tan intensa como única, pero está envuelta en un tono de tristeza y frustración, pero a pesar de las adversidades que enfrentan, estos dos seres están destinados a estar juntos, un amor que parece desafiar las normas y las expectativas.

El hombre es comparado con el océano, vasto y profundo, mientras que la mujer es representada como la luna, algo distante pero brillante, influyendo sobre él con su presencia. Juntos, parecen formar una pareja perfecta, como si sus diferencias fueran parte de un destino inquebrantable. La letra también menciona que ambos aprenden a "pecar por los dioses", una metáfora que puede interpretarse como el atrevimiento a vivir su amor a pesar de las normas sociales y las convenciones impuestas.

La "triste canción" que mencionan en el título se convierte en el testamento de su amor, un amor que, aunque marcado por el sufrimiento y la tristeza, es también un acto de creación y resiliencia. En su unión, a pesar de la adversidad, dan vida a esta canción que refleja el dolor pero también la belleza de lo que han compartido; de la misma forma, el final de la canción ofrece una sensación de reconciliación y aceptación, donde los dos amantes logran fusionarse en su amor, sin importar las dificultades que los rodean.

A lo largo de la canción, El Tri utiliza una mezcla de poesía y simbolismo para representar una historia de amor que, aunque trágica, es igualmente profunda y conmovedora, destacando la capacidad de los seres humanos para encontrar belleza y significado incluso en los momentos de mayor oscuridad. La canción se convierte, de esta manera, en un himno al amor que trasciende las circunstancias, invitando a la reflexión sobre los altibajos emocionales que todos enfrentamos en las relaciones más profundas y significativas. Aunque las similitudes entre "Like a Hurricane" y "Triste canción" son notables, especialmente en el uso de metáforas naturales para describir relaciones intensas, no hay información verificable que confirme una influencia directa de la canción de Neil Young.

Fotografía: Instagram/@alexlora_lora

Sigue leyendo:

Día internacional del Emo: 5 bandas que marcaron para siempre la historia de la música

La conmovedora historia detrás de "11 y 6" de Fito Páez, un poema urbano sobre las personas en situación de calle