Sabrina Carpenter en Tiny Desk Concert, ¿Cuándo se estrena y cómo verla EN VIVO? | FECHA

Este 2024 estuvo lleno de grandes éxitos musicales, pero uno de los géneros que parece renacer poco a poco es el pop y Sabrina Carpenter se ha convertido en una de las más grandes exponentes del mismo. Con sus canciones pegajosas y letras que apelan a la experiencia femenina, la cantante conquistó todo el globo con éxitos como "Please Please Please" y "Espresso", así como con su gira "Short n' Sweet", en donde el público corea cada una de sus pistas e imita las icónicas coreografías que la han consolidado como una de las grandes promesas de la industria.

Nacida el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania, Sabrina Carpenter comenzó su carrera artística como actriz en Disney Channel, donde interpretó a Maya Hart en la serie "Girl Meets World". Paralelamente, desarrolló su faceta musical, lanzando su primer EP "Can't Blame a Girl for Trying" en 2014 y su álbum debut "Eyes Wide Open" en 2015; a lo largo de su carrera, ha explorado diversos géneros musicales, consolidándose como una de las artistas jóvenes más prometedoras de la industria y ahora parece haber encontrado su estilo definitivo tanto personal como musicalmente.

Pero además de los premios, las nominaciones y los escenarios que Carpenter ha conquistado en los últimos meses, sus fans necesitaban verla en una faceta más íntima y acústica, y el único lugar donde esto podía hacerse real era en el aclamado programa "Tiny Desk Concert"; fue así como después de muchos comentarios y peticiones, se ha confirmado su participación en esta importante sala de conciertos y aquí te comparto todos los detalles.

¿Cuándo se estrena el Tiny Desk Concert de Sabrina Carpenter?

Producido por NPR Music, "Tiny Desk Concert" es un formato acústico y pequeño que se ha convertido en un escaparate para artistas de diversos géneros, ofreciendo presentaciones únicas que permiten a las y los músicos conectarse de manera más personal con su audiencia, así como explorar otra forma de interpretar sus más grandes éxitos. Fue así como a través de las redes sociales del canal se confirmó (¡por fin!) la participación de Sabrina Carpenter en una sesión y así cerrar el 2024 con un broche de oro muy coquette.

La sesión de Sabrina Carpenter en "Tiny Desk Concert" se estrenará durante los próximos días y ahí las y los fans de la cantante podrán disfrutar de esta presentación a través del canal oficial de YouTube de NPR Music, donde se publican regularmente las actuaciones de "Tiny Desk Concert". Además, la sesión estará disponible en las plataformas de streaming de NPR, permitiendo a las y los oyentes acceder a la música de Sabrina en formato de audio.

Aunque no se ha dado a conocer cuáles son los temas que interpretara, se piensa que Sabrina Carpenter interpretará una selección de sus éxitos más recientes, incluyendo canciones de su último álbum "Short n' Sweet", álbum que debutó en el número 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el tercer debut más grande de la primera semana en 2024. Por ello, la presentación promete ser una oportunidad para que las y los amantes de la cantante experimenten una versión más íntima y acústica de sus canciones favoritas.

¿Qué son los "Tiny Desk Concert" y por qué son tan importantes actualmente?

Los "Tiny Desk Concerts" son una serie de presentaciones musicales íntimas organizadas por NPR Music, estas actuaciones se llevan a cabo en las oficinas de NPR en Washington DC, específicamente junto al escritorio del presentador Bob Boilen, de ahí el nombre "Tiny Desk" (escritorio pequeño). Cada concierto tiene una duración aproximada de 20 minutos y se caracteriza por su formato acústico y reducido, lo que permite a las y los artistas interpretar sus canciones en un ambiente más personal y cercano al público.

Los "Tiny Desk Concerts" representan una convergencia de autenticidad, accesibilidad y diversidad musical, ofreciendo a los artistas una plataforma para conectarse con su público de una manera más personal y directa.

Fotografía: Instagram/@nprmusic

Es así como la idea de los "Tiny Desk Concerts" surgió en 2008, cuando Bob Boilen y el productor de NPR Music, Stephen Thompson, asistieron a una presentación de la cantautora Laura Gibson en un bar. Debido al ruido ambiental, no pude disfrutar plenamente de la música. En tono de broma, Thompson sugirió que Gibson tocara en las oficinas de NPR, lo que llevó a la organización de la primera sesión en abril de 2008 y el video de esa presentación se publicó en internet cuatro días después, marcando el inicio de una serie. que ha crecido exponencialmente en popularidad.

Desde ese momento, los "Tiny Desk Concerts" han evolucionado hasta convertirse en una plataforma influyente en la industria musical, ofreciendo a las y los artistas una oportunidad única para presentar su música en un formato acústico y accesible. Este enfoque ha permitido que músicos de diversos géneros y orígenes lleguen a una audiencia global, destacando tanto a artistas emergentes como a superestrellas consolidadas.

La serie ha presentado a más de 1,100 artistas, incluyendo nombres como Coldplay, Taylor Swift y Olivia Rodrigo, y ha acumulado millones de vistas en YouTube, consolidándose como un referente en la música en vivo. Además, los "Tiny Desk Concerts" han sido reconocidos por su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, como lo demostró la serie "Tiny Desk (Home) Concerts" durante la pandemia de COVID-19, donde las y los artistas grabaron sus actuaciones desde sus hogares. Esta flexibilidad ha permitido que la serie mantenga su relevancia y continúe ofreciendo contenido de calidad a su audiencia.

Fotografía: Instagram/@nprmusic

