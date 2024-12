Billie Eilish anuncia su "Tiny Desk Concert" ¿cuándo sale y dónde ver?

Billie Eilish continúa siendo una de las artistas más importantes no solo por conseguir que Hit Me Hard And Soft sea uno de los discos más escuchados de todo 2024 sino que la joven de 23 años ya es una de las mujeres más escuchadas en el mundo así como está siendo parte de los 10 artistas más escuchados.

Por lo que ahora ha decidido cerrar el 2024 con un nuevo TinyDesk, gracias al medio NPR que los produce, pues su última visita fue en 2020, cuando todavía o se convertía en uno de los artistas más importantes a nivel mundial, pues a pesar de que y contaba con premios no era lo que es hoy en día.

Y es que hoy el lugar que alguna vez ocupaba el MTV Unplugged, te lo da el famoso formato de Tiny Desk, donde grandes artistas deciden participar para mostrar nuevas versiones y más personales de su música, en este casó seguro que escucharemos un poco de su repertorio nuevo.

Ahora Billie Eilish junto a su hermano Phineas O’Connell estarán en uno de los lugares donde ya habían recibido mucho reconocimiento en 2020 cuando en versión acustica presentaron “My Future” y “Everything I wanted”, dos clásicos temas que los más fanáticos recordarán muy bien.



¿Cuándo sale y dónde ver el Tiny Desk de Billie Eilish?

El próximo Tiny Desk de Billie Eilish será este 12 de diciembre cuando a las 11 am del centro de México podamos ver las nuevas canciones de Billie Eilish en su formato acústico, algo que hemos estado esperando desde el lanzamiento de “Hit Me Hard And Soft” en mayo de 2024.

Y es que el Tiny Desk es uno de los formatos más importantes de la música hoy en día al menos para los artistas que buscan mejores maneras de conectar con su audiencia para que su música siga retumbando en la mente de todos, pues versiones como esta que además es gratuita son muy importantes.

Ahora el Tiny Desk se ha hecho muy famoso gracias a las versiones de IDLES, Dua Lipa e inclusive Mon Laferte pues muestran una versión única de temas que muchas veces son tan importantes que se vuelve perfectas para la playlists de los diferentes fanáticos de los artistas que se presentan.

De momento no se sabe que canciones se escuchen en el video, pero seguramente podrían ser temas como Birds Of A Feather, Blue, Chihiro o inclusive The Greatest, temas muy importantes de la artista que ha conquistado el mundo entero a sus tan solo 23 años de edad en la industria musical.

