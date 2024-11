Billie Eilish es nombrada artista del año por Apple Music

Billie Eilish ha vuelto a ser premiada como la artista del año por parte de Apple Music, esto luego de que en 2019 fuera nombrada de esa manera. El reconocimiento llega producto de su último lanzamiento, cuando en mayo de este año la cantante lanzó su último proyecto titulado “Hit Me Hard And Soft”.

Disco que agregó nuevas canciones que han liderado las listas de los más escuchados con temas como “Blue”, “Birds of a feather” y su colaboración con Charli XCX así como los premios que recibió en los Grammys y la gala de los Oscar tras su exitoso tema “What Was I Made For”.

Sumado a esto, Billie Eilish también fue parte de la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando en la transición a Londres la joven cantante interpretó "Birds Of A Feather" en una playa para celebrar que los siguientes Juegos Olímpicos serían en Los Ángeles.

Por ahora la cantante sigue con el inicio de su “Hit Me Hard And Soft World Tour”, la gira para promocionar su más reciente álbum y que le ha traído mucho más cariño en redes sociales, esto debido a que la cantante está viviendo su primer tour sola ya que su hermano y también compositor no la acompaña en todos los shows debido a que está enfocado en su tour personal.

Billie Eilish la mejor artista de 2024 a los 22 años

Billie Eilish lanzó en mayo de este año “Hit Me Hard And Soft” uno de sus discos más importantes ya que no solo cambia un poco su manera de escribir canciones,sino que los temas se sienten más personales y un poco más maduros a como la conocimos en 2018 con su debut.

El proyecto consiguió el número uno en todos los géneros de Apple Music en más de 138 países, por lo que además sus gira que comparte el nombre está siendo una de las giras más vendidas en lo que va del año, misma que se extenderá hasta 2025 y que seguramente llegará a México y otros países.

Destacando también que Eilish está nominada a 7 Grammys para la siguiente edición donde no solo sorprendió por la edad sino que también rompió el récord de ser la artistas con más nominaciones seguidas desde su debut en 2018 con su tema Bad Guy que puso a todos a conocerla en las redes sociales.

Ahí fue reconocida con las nominaciones de “Mejor Disco, Álbum y canción del año” las tres categorías más importantes de la gala de premios y que se espera triunfe aunque tenga a competidoras muy fuertes como lo es Taylor Swift quien también es una de las artistas más ganadoras.

Aunado a esto Rachel Newman de Apple Music defendió a la cantante mencionando que desde su debut inicial con Ocean Eyes la han apoyado para que sea una de las artistas más reconocidas del mundo, por lo que esperan que su carrera siga subiendo en la industria.

“Desde que escuchamos ‘Ocean Eyes’ hace casi diez años, hemos sido fans incondicionales de Billie. Lo impresionante no es solo que su música siga llegando a tanta gente, sino que ha crecido siendo tan valiente y auténtica, siempre manteniendo su estilo y a su manera.”, dijo Newman en el sitio web de Apple Music.

La cantante es la artista del año 2024/Créditos:@AppleMusic

