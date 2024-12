¿Censura? Qué hay de cierto en que Spotify ELIMINARÁ estas canciones en México

Spotify es una de las plataformas de música más escuchadas y este mes se volvió tendencia gracias al Spotify Wrapped 2024 en el que cada usuario logró tener su recuento musical del año; sin embargo, la novedad de saber quiénes fueron nuestros artistas más escuchados o la lista de canciones más reproducidas quedó en el olvido por una polémica viral. Y es que en redes sociales se ha difundido un supuesto comunicado firmado por la empresa en el que se asegura que la plataforma eliminará algunas canciones en México.

De acuerdo con el boletín firmado el 10 de diciembre de 2024, la app de música evitaría darle un espacio a aquellas canciones que promuevan la violencia en nuestro país, algo que dividió opiniones entre los internautas, pues mientras algunos aseguran que esta es una gran decisión, otros la condenan por supuestamente ser una forma de censura. Si bien el debate no ha terminado en redes sociales, lo cierto es que lo anterior se trata de fake news, pues hasta el momento Spotify no ha mandado comunicado alguno en el que confirme o descarte lo anterior.

Pese a ello, en redes la imagen del supuesto comunicado ya es viral y ha despertado la preocupación, pues se asegura que han tomado la decisión "de retirar de nuestra plataforma las canciones que glorifiquen o promuevan actividades relacionadas con el narcotráfico, cárteles y la violencia que tanto dañan a las familias", es decir, que lo anterior haría referencia a los narcocorridos y distintos cantantes del Regional Mexicano que tienen canciones que cumplen con lo anterior. Pero estas palabras no tienen veracidad tal, ya que hasta el momento la empresa no se ha pronunciado al respecto.

El falso comunicado firmado por Spotify México también incluye que la supuesta decisión no busca generar censura a los artistas, y ante ello añade que solo buscarían alinearse con la misión de la empresa de promover espacios con valores positivos. Aunque hasta el momento se ha desmentido la información, en redes sigue vigente el debate sobre si esta decisión sería la mejor o no, con comentarios como "me parecía un exceso", "hubiera estado maravilloso, así se comenzaba a erradicar esa idolatría a la cultura de los corridos tumbados", "no lo sé, pero ojalá sea verdad" y "es absurdo quitar las canciones", se lee en X, antes Twitter.

Este es el falso comunicado que se ha hecho viral este fin de semana. (Foto: Redes)

¿Spotify desmiente que eliminará narcocorridos de su plataforma?

Pese a la viralidad del supuesto comunicado de Spotify en el que se revela que eliminará los narcocorridos de su plataforma en México, la empresa no ha salido a desmentir lo que se comenta en redes; mientras tanto, en sus redes oficiales no existen ningún mensaje o publicación que dé credibilidad a lo que se comenta en Internet. Por otro lado, algunos usuarios aseguran que la respuesta negando lo anterior vendría con su último post, mismo que se compartió el 13 de diciembre.

En dicho mensaje compartieron una recomendación de novedades para disfrutar de la temporada Guadalupe-Reyes, en la que se incluye a algunos artistas que tienen canciones asociadas a lo que se condena en el falso comunicado, tal es el caso de Peso Pluma, Fuerza Regida o El Mailla, tan solo por mencionar algunos. Por su parte, los seguidores en X de la empresa en México exigen que se desmienta el supuesto comunicado.

Así desmintió Spotify el falso comunicado. (Foto: X @SpotifyMexico)

