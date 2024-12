Tammy Parra preocupa tras aparecer en aeropuerto extranjero y ser llamada a revisión: "algo peligroso en tu maleta"

La influencer Tammy Parra causó preocupación en redes sociales tras compartir que elementos de seguridad de un aeropuerto extranjero la obligaron a pasar a una revisión de su equipaje aparentemente porque viajaba con "algo peligroso" dentro de su maleta; la sorpresa dejó sin palabras ala mexicana, quien al encontrarse en un país donde no se habla en español se vio obligada a recurrir a un traductor en Internet.

A través de sus historias de Instagram la influencer dio a conocer que se encuentra en Shanghái, pues posteó una toma desde el aeropuerto local con el mensaje de "primera parda"; sin embargo, luego de las comodidades en las que se incluyen los alimentos, sorprendió al postear una foto en la que se le pide a la señorita López Parra Tamara Estefanía que se contactara con miembros del staff para poder continuar con el protocolo de revisión.

Más tarde contó que al acercarse al equipo de seguridad, una persona le empezó a hablar y al no poder, el encargado le mandó el mensaje a través de un traductor en una tablet: "me lo tradujo a inglés y dice: 'tu maleta no fue entregada porque hay algo peligroso en tu maleta', no entiendo nada", sentenció. La preocupación de lo anterior alertó todavía más a sus fans cuando Tammy Parra compartió un video en el que se observa cómo un equipo de seguridad revisaba su equipaje a detalle.

"Esto ya se puso serio, nos metieron a un cuarto y nos dicen que tiene que revisarnos todo", dijo.

Tammy Parra preocupa a sus fans al publicar video de autoridades revisando su maleta

Por medio de sus historias de Instagram Tammy Parra compartió un clip de pocos segundos en el que se observa a dos personas uniformadas, con guantes y cubrebocas revisado el equipaje de la influencer sin dar más detalles. La buena noticia es que todo habría salido bien, pues al cabo de un rato la tiktoker compartió el story time de lo ocurrido y ya caminando por el aeropuerto, además de lucir un semblante menos preocupado.

"Estaba esa persona esperándome diciendo que encontraron algo ilícito en mi maleta y la neta les soy muy sincera, yo no tengo nada ilícito", dijo antes de revelar que su guía de viaje la orientó ante la situación: "me dice que muchas veces retienen la maleta porque trae power bankk, o sea, las baterías estas de litio y que esas no las permiten en documentación, entonces espero yo que sea eso", contó antes de volver a preocupar a sus seguidores.

Y es que en su relato dijo que no mandó su equipaje con candado, por lo que cualquier persona le pudo haber metido algo indebido y aunque ella no fue detenida por las autoridades, detalló que su equipaje permanece en el aeropuerto bajo resguardo y que, por lo tanto, ella no tiene maquillaje ni ningún artículo y agregó: "si encuentran algo yo voy a pagar la multa, que no hay nada, pero tengo esa espinita".

En la última actualización que dio Tammy Parra dijo que no sabe si le regresarán su equipaje o tendrá que pagar una multa; sin embargo, recordó que hay que pensar de forma positiva, pues se encuentra en medio de un viaje muy importante. Hasta el momento, la influencer no ha dado más detalles sobre lo que está ocurriendo con su equipaje, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando cuente en qué terminó este trago amargo. Hasta el momento no ha revelado qué ocurrió con su maleta. (Foto: IG @tammy.parra)

