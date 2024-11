Graban a extraña entidad desapareciendo frente a cámara de vigilancia

Los fenómenos paranormales siempre han causado controversia entre la población, ahora un nuevo video está dividiendo la opinión de los cibernautas luego de que un supuesto fantasma fuera grabado el pasado Día de Muertos, en las imágenes se ve a u nhombre caminando y como desaparece poco a poco.

El usuario de TikTok identificado como Miguel Valdés compartió una grabación que tan sólo dura 18 segundos de duración pero que ya contabiliza casi 6 millones de reproducciones en el cual se lee "mis cámaras grabaron esto anoche y mejor me fui a dormir", en el video se ve la calle solitaria y al fondo a un hombre caminando de noche.

Cuando se aproxima a la cámara se ve como el sujeto comienza a desaparecer como si se desvaneciera poco a poco, incluso logra atravesar una reja para meterse a un terreno baldío, camina en línea recta oblicua, como si no tuviera rumbo fijo pero sin detenerse.

Al inicio del video se ve a un hombre caminando Foto: TikTok miguelvaldesf

IMÁGENES ATERRADORAS: fantasma desaparece frente a cámara de vigilancia

Los internautas señalaron que podría tratarse de un alma que apenas falleció y no se ha dado cuenta mientras que otros aseguran que el video está editado pero el creador de contenido digital no suele compartir este tipo de contenido paranormal tiene videos de su perrito o música, incluso él mismo aclara que la cámara no está fallando y aseguró que no editó nada.

Cuando se aproxima comienza a difuminarse la figura Foto: TikTok miguelvaldesf

"Si supieran que hay muchos Nosferatu habitando entre nosotros", "cómo es alma en pena pueden llegar a materializarse como si estuviera vivo por eso si puede tener sombra de echo su sombra también se va desvaneciendo,se ve desconcertado murió trágicamente", "yo si te creo, ayer justamente mi cámara grabó algo paranormal, lo bueno es que toda mi familia lo vio en vivo, así que, ntp, los que hemos vivido eso, te creemos", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Se vecomo desaparece la extraña entidad Foto: TikTok miguelvaldesf

