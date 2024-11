Descubre cuál es el tiempo máximo que se puede estar sin regresar al gimnasio para no perder ganancias musculares a largo plazo

Durante el año muchas veces disponemos de menos tiempo para el entrenamiento físico. El trabajo, la familia, el estrés y la vida pueden hacer difícil seguir una rutina de ejercicio.Sin embargo, un estudio revela cuál es el tiempo que se puede estar sin regresar al gimnasio para no perder músculo.

El estudio, publicado en la revista Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, tenía como objetivo determinar si hacer una pausa en los entrenamientos durante un programa de entrenamiento de resistencia repercute en la fuerza y el tamaño musculares. Los investigadores compararon el entrenamiento de resistencia continuo con el entrenamiento de resistencia periódico para evaluar si los periodos de desentrenamiento afectan al área transversal muscular, la fuerza máxima y la altura de salto en adultos no entrenados.

Descubre cuánto tiempo puedes descansar de tu rutina de ejercicios y no perder músculos.

Fuente: Freepik

Este es el tiempo que puedes descansar sin ejercitarte en el gimnasio

Cada cuerpo trabaja de diferente manera, por eso la pérdida de músculo no es igual para todos. Además, son muchos los factores que influyen en este proceso, como la condición física, el estilo de vida e incluso la salud. El estudio realizado en dos grupos de entrenamiento diferentes reveló algunos resultados que te ayudarán a saber cuánto tiempo puedes descansar de la rutina del gimnasio.

Los resultados indican que las breves interrupciones ocasionales del entrenamiento de resistencia hasta 10 semanas no son perjudiciales para la fuerza y el tamaño muscular a largo plazo. Tanto las rutinas de entrenamiento de resistencia continuas como las periódicas resultaron eficaces, y los efectos del desentrenamiento en el grupo de entrenamiento periódico se invirtieron rápidamente tras la vuelta al ejercicio de los músculos.

De acuerdo con los estudios realizados, existe la memoria muscular. Fuente: Freepik

Este estudio se apoya en otras pruebas que sugieren que la memoria muscular existe. Una buena noticia es que tomarse breves descansos del entrenamiento no es perjudicial para ganar fuerza. Lo importante es volver a entrenar y retomar el ritmo cuando nos permitan nuestros compromisos y de ese modo nuestros músculos recuperarán el ritmo con bastante rapidez.