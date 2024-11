Paris Hilton celebra los 18 años de su FOTO VIRAL con Britney Spears y Lindsay Lohan; así lucen actualmente

La década de los años 2000 fue y siempre será una de las más icónica, tanto es así que en los últimos dos años hemos visto cómo lo que las famosas llevaban vuelve a ser tendencia; sin embargo, hablar de la cultura pop no sólo implica a la moda o la música, ya que también tuvimos momentos icónicos y que todos deben de conocer. Uno de ellos fue una foto protagonizada por Paris Hilton en su auto, donde estuvo acompañada de otras dos grandes estrellas del momento: Lindsay Lohan y Britney Spears.

Aunque las tres eran grandes celebridades del momento y cada una con sus respectivos proyectos, no fue esto lo único que las llevó a ser tendencia mundial. Pues el encuentro era polémico también por el hecho de que entre este trio de amigas existía un escándalo que se robaba las primeras planas: sus rivalidades por temas amorosos y también por haber entrado juntas en un espacio tan compacto como lo era el auto de la socialité Paris Hilton. Por si fuera poco, años más tarde la hoy madre de dos reveló la verdad detrás de estas capturas.

Y este miércoles 27 de noviembre la empresaria y amante del color rosa apareció en Instagram para revivir uno de los momentos de la cultura pop más recordados, es decir, esta foto controversial junto a Britney Spears y Lindsay Lohan. ¿La razón?, que en esta fecha se cumplen 18 años del retrato y para recordarlo la también cantante revivió la serie de tomas y las compartió con un mensaje dedicado a sus amigas, pues como ella misma señaló, definieron toda una era.

"Hoy hace 18 años, esta foto se convirtió en el momento que definió una era. @BritneySpears, @LindsayLohan, y yo—la Santísima Trinidad. icónico al instante #LovesIt #Sliving #Y2K", escribió la socialité en Instagram.

Esta noche marcó a generaciones. (Foto: IG @parishilton)

Paris Hilton revive su icónica foto junto a Britney Spears y Lindsay Lohan

Tras un mensaje en el que afirmó que ellas tres definieron la era de los 2000, Paris Hilton se volvió tendencia e redes sociales y sus seguidores incluyendo a otros famosos, reaccionaron con emoción al icónico momento que este miércoles cumple 18 años existiendo. "Las más icónicas, Tú, Britney y Lindsay criaron a toda una generación!", "Las 'it girl' originales", "3 reinas", "el trío sagrado de la cultura pop" y "hablemos de lo icónico que fue este momento a principios de los 2000" son algunos de los comentarios que se leen en el posteo de la influencer.

La historia de la foto de Paris Hilton, Britney Spears y Lindsay Lohan en el carro

La noche del 27 de noviembre de 2006 los paparazzis captaron a este trio a las afueras de un hotel luego de asistir a una fiesta entre amigas y ante la insistencia de los reflectores y algunas preguntas sobre su entonces fracturada amistad y los escándalos que envolvían a casa una de ellas, las tres subieron al lujoso auto de Paris Hilton muy sonrientes. Así se capturó este icónico momento de las que en ese año eran las máximas divas y referentes de la cultura pop.

Así luce Paris Hilton a los 43 años. (Foto: IG @parishilton)

Como mencionamos, en ese entonces las tres mantenían un conocido distanciamiento y pese a las múltiples preguntas de cómo se reunieron en una fiesta, la declaración y verdad de estas fotos no llegó sino hasta muchos años después gracias a la propia Paris Hilton, quien contó por primera vez cómo fue que terminaron retratadas en uno de los momentos que siguen igual de vivos que a principios de los 2000.

En 2021, es decir, 15 años de protagonizar este suceso, la socialité aclaró qué fue lo que pasó aquella noche y reconoció que para ese momento no era amiga de Lindsay Lohan; recordemos que previamente existió un triángulo amoroso entre ellas, después que la estrella de Disney se hizo novia de Stavros Niarchos, quien a su vez era el exnovio de Paris Hilton. En lo que respecta a la noche de hace 18 años, sólo la empresaria y Britney Sears se encontraban juntas de fiesta, cuando de pronto la actriz de "Un viernes de locos" se coló a la fiesta. Este 2 de diciembre Britney Spears cumplirá 43 años. (Foto: IG @BritneySpears)

"Britney y yo nos queríamos ir a casa y ella empezó a perseguirnos. Después se metió al auto a la fuerza, porque literalmente era un auto de dos asientos, como cualquier carro deportivo. Ella se metió a la fuerza y yo no quería humillarla delante de todos los paparazzis y decirle: 'sal de mi auto', así que dije, 'como sea'".

Mientras todo esto ocurría, los fotógrafos presentes cuestionaron a las famosas por su pelea y Lindsay Lohan afirmó que la heredera de una cadena de hoteles habría sido incapaz de golpearla. "Básicamente no estaba admitiendo lo que hizo, todo fue rarísimo y de repente, no sé cómo, Lindsay estaba dentro de mi coche con nosotras (Britney Spears)", sentenció la influencer. Asimismo, añadió que aunque no se llevaban bien en ese momento, mantuvo la educación y no le dijo nada a la actriz. Lindsay Lohan tiene 38 años. (Foto: IG @LindsayLohan)

Luego de esta confesión, la empresaria confesó que su cercanía con Britney Spears se ha visto mermada por el tiempo y sus vidas ocupadas, pero si hay algo que dejó claro que pese a tener contacto con la actriz, no es alguien en quien confíe. "Somos amigas, pero es una de esas personas en las que no confío de verdad y sólo me gusta estar rodeada de energía positiva y de buenas personas", dijo.

Sigue leyendo:

La VIRAL transformación de Lindsay Lohan que preocupa en redes por un "rejuvenecimiento extremo", ¿como en "La Sustancia"?

De ser “Chicas pesadas”, Lindsay Lohan y Lacey Chabert son las chicas de Netflix con estos estrenos navideños