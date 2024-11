Los 7 signos zodiacales que recibirán una excelente noticia el 28 de noviembre, según Nana Calistar

Este jueves 28 de noviembre, Nana Calistar tiene preparados para ti las mejores predicciones para todos sus consentidos de la astrología y aquellos que desean estar un paso adelante en su destino y prevenir algunos eventos desafortunados durante el día y que puedas recibir la mejor energía positiva para empezar la jornada con el pie derecho.

Y es que para este último jueves del décimo primer mes del 2024, la vidente ha revelado a los 12 horóscopos, algunos consejos, recomendaciones y parte de lo que sucederá en el ámbito del amor, dinero, suerte, salud, familia y trabajo, en el que la mayoría de signos zodiacales tendrá que hacer una profunda reflexión sobre las acciones que han realizado en el transcurso de la semana si quieren salir ilesos para el fin de semana.

Cabe destacar que estas predicciones no definen el destino de una personas; sin embargo, hay tendencias en algunas acciones de algunos astros que son propensos a caer en el mismo error, por lo que la vidente más famosa de las redes sociales te revelará como pasar desapercibido de malas desiciones.

Los signos que esperan una buena noticia HOY 28 de noviembre

Sagitario está en su punto para tener buenas noticias en el amor y dinero

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, se viene un crecimiento muy importante para ti el cual deberás de saber manejar de la manera correcta, de lo contrario, podrías regarla bien gacho al no saber qué hacer con eso que te va a llegar ya sea información o dinerito.

Hay días en los cuales no sabes ni qué onda, como que no te encuentras o no te hayas, haz a un lado todas esas preocupaciones y empieza a invertir tu tiempo en algo de provecho.

Cuidado con tu pareja pos te ha estado mintiendo o tomando el pelo en las últimas semanas, debes de tener cuidado, ya que podrías llevarte grandes sorpresas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cuida mucho la parte de tu entorno hay muchas personas chismosas que solo te buscan para sacar información.

Ponte abuzada, de lo contrario, te van a faltar al respeto en estos días; hay momentos en los cuales no sabes ni que pex con tu vida, cuida mucho la parte de tus sentimientos y no la expongas tanto con personas tontas que no valen la pena.

Noticias del extranjero y un amor del pasado regresa a joder tu vida, ponte las pilas pos podría volverte a dar dolor de cabeza. Días de arta reflexión, te llegará dinerito extra debes saber en que invertirlo o ancina como llegue se te irá de las manos. Llegan a ti buenas noticias este jueves Foto: Especial

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si tienes pareja un distanciamiento por causa de familia y una inversión que te dejará algo de dinerito.

Tienes que ponerte las pilas para salir del bache donde te encuentras, algunas veces das pie a que te pase lo que te ha pasado por confiar tanto en esa mendiga gente que ya hizo lo que quiso contigo en tu pasado.

Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, date el tiempo de meditar qué es lo que quieres para ti y los tuyos y si te pones las pilas vas a lograrlo a la brevedad.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no creas ya en el amor, si esa persona te quiere pos que haga méritos para conseguirte.

Deja de creer que todos merecen terceras oportunidades sino aprovecho la primera ni la segunda que vaya a freír espárragos, que hay una lista de personas esperando su primera oportunidad.

Amor con amor se paga y traición con traición, se te dará mucho el devolver lo que has recibido, definitivamente ya no eres la misma mensa de antes y hoy en día quien te la hace te la paga y con creces, la burra no era arisca pero la hicieron.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, un viaje se comenzará a planear y una persona de tu pasado va a retornar para ti pero pos sabrás como enviarlo nuevamente muy lejos.

Momento de que se te quite lo triste y comiences a invertir todo tu tiempo en ti, deja de andar mendigando amor o atención por personas que no te dan, ni ofrecen nada más que dolores de cabeza.

Un amor del pasado retorna y te volverá a mover lo que viene siendo el tapete. Aguas con una compra, te va a salir mal el objeto. Si tienes pareja te espera una noche extraordinaria, aprovéchala y no tomes actitudes negativas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre,

Un negocio que se va a materializar y el cambio de domicilio u oportunidad de un viaje va a ser lo que te va a llevar por el buen camino. Viene una situación difícil en la cual tendrás que ponerte bien perris de 8 chichis o te podrían ganar tus sentimientos pos sino lo haces vas a terminar con cualquiera que solamente querra robarte tu ingenuidad y ora sí que faltarte al respeto. Cuidado con tus mendigos cambios de conducto algunas veces ni quien fregados te aguante, andas con mucha quejades y nada te parece, es parte de este ciclo solo debes enfocarte en que no te saquen de tu circulo de paz.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre,

Es momento que tomes el toro por los cuernos, deja ya de dar todo por amistades y otras personas, te encanta el chisme, pero ya lo que les pase es su mero problema y no el tuyo, te has vuelto una persona algo desconfiada y debido a eso ya no crees tanto en lo que viene siendo el amor, necesitas recobrar tus ganas de ser amada. No te sientas mal si esa fregada persona nomás no quiso quedarse a tu lado, recuerda que quien te quiera deberá de atorarle al jale pos sabemos bien que no eres alguien fácil de lidiar. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación..

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ten cuidado con cambios de última hora en cuestión del amor, no le des entrada a personas que solo buscan aprovecharse de tu buena voluntad y hacerte pasar malos momentos o malos tratos,

Habrá cambios de ultima hora en los dineros que te van a beneficiar mucho. Debes hacer a un lado el rencor y todas esas cosas que quedaron sembradas en tu corazón por el veneno de otras personas, hay días en los cuales te sientes el dueño del universo y otros en los cuales te sientes solo y sin nada, tus cambios de temperamento y la depresión que suele llegarte algunas horas del día se debe a la falta de balance en tu vida y a la falta de esos mendigos sueños que no sabes ni cuándo ni por qué perdiste.

Se viene un buen dinerito para Escorpio Foto: Especial

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si tienes pareja, préstale atención porque ya anda medio arto de tu cara y podría buscar en otro lado lo que no tiene en casa.

Cuidado con soltar la lengua demás, hay personas que te envidian demasiado y que esperan que sueltes el veneno para utilizar esa información en tu contra.

Aguas con amistad chismosa anda ladrando mucho de ti y tu familia a tus espaldas. Despabílate y toma las fuerzas de donde sea, ya no es momento de andar de chancluda, ponte tu mejor vestido de lentejuela y sal a vivir y disfrutar cada día que mañana será muy tarde.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, vienen días en los que te sentirás triste por no saber resolver ciertos problemas que te han mermado la fregada existencia, quita de tu camino a todas esas personas que nomás te incomodan o te hacen sentir la peor persona del planeta.

Te la pasas quejándote de todo, pero mesmamente no haces nada pa salir del fregado apuro, la solución siempre ha estado en tus mendigas manos pero nomas le andas dando vueltas al asunto.

Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal..

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, recuerda quién eres y de lo que estas hecho. Viene una separación en la familia y un cambio que tiene que ver con horario laboral o con trabajo.

Bájale a los tacos, tortas y tamales que andas en una etapa en la cual se te va a estar haciendo bolas el fregado engrudo, estas en unas semanas en las que subirás de peso mucho; no comas cosas que te engordan.

Traes en mente un viaje que si te pones buza caperuza se va a consolidar muy pronto, aunque para eso vas a necesitar sacar un prestamos en compartamos o pedirle fiado a una amistad o familiar.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cuida mucho tu vida y tus cambios que vas eligiendo pos muchos de ellos nos son los correctos.

Si inviertes en tu futuro lo vas a agradecer en muy poco tiempo. Es momento que te despabiles y entiendas el porqué de muchas cosas, algunas veces te atontas demasiado nomas pensando que las demás personas harán lo mismo que tú y al final de das cuenta que meramente no era así.

Viene oportunidad de faje ocasional con amistad o persona que conocerás, si andas hablando de más de esa comadre te podrían poner en tu fregado lugar y salir con las medias rotas.

¿Cuál es mi signo zodiacal si nací el 28 de noviembre?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

Sigue leyendo:

Temporada de Sagitario: vienen grandes planes para poner en acción durante el 2025

Horóscopo de diciembre, predicciones de amor, dinero y salud para Leo

Mercurio retrógrado en Sagitario golpeará fuertemente a estos signos desde hoy hasta el 15 de diciembre

DRV